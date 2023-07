Coût de la vie : Paris est la ville la plus chère de France, entre autres à cause du logement

Les loyers et les factures d’énergie sont particulièrement plus chères en Ile-de-France qu'ailleurs dans le pays. Photo d'illustration. (MustangJoe / Pixabay)

Les Franciliens dépensent 7 % de plus que les autres Français pour se loger, se vêtir, se soigner ou encore se nourrir, selon l'étude publiée mardi 11 juillet par l'Insee. C'est dans le coût du logement que se situe la principale source de différence avec le reste du pays, qui tend toutefois à se résorber.

Vivre en région parisienne a un coût. Et il est plus élevé que dans le reste de la France. C'est ce que nous apprend une enquête réalisée en mars 2022 et publiée le 11 juillet 2023 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Elle permet de chiffrer cette différence avec les autres régions du pays. En Ile-de-France, les prix à la consommation sont en moyenne supérieurs de 7 % par rapport à ceux observés en province (hors Corse). On comptabilise un écart de 5 % « sur un champ d’étude plus restreint excluant les loyers » , précise l'Insee, cité par Capital .

Trois quarts des aliments plus chers

Les plus grosses différences de prix concernent effectivement le logement. Il est 40 % plus cher à Paris que dans le reste du pays. Suivent l'électricité, le gaz et l’eau (+8,3 %). Mais se nourrir coûte également plus cher. En moyenne il faut dépenser 7 % de plus pour les mêmes produits. « 75 % des 500 produits que nous avons sélectionnés ont un prix plus élevé en région parisienne qu’en province » , a expliqué Karine Dufour, responsable de l’enquête à l’Insee. Les articles comme les bonbons, le café, le camembert, la soupe et les tablettes de chocolat sont évoqués dans l'étude.

Conséquence du coût plus élevé des produits de consommation, les Franciliens consacrent 13,5 % de leur budget aux dépenses de produits alimentaires contre 14,7 % pour le reste du pays. La différence de prix touche également les vêtements et les chaussures. La hausse francilienne atteint 6 % pour ces articles, comme les prix des boissons alcoolisées et du tabac. Quant aux budgets prévoir pour les « biens et services divers » , comme l'action sociale, les assurances ou les coiffeurs, ils sont supérieurs de 8 % dans la région parisienne. L'Insee a par ailleurs évalué le surcoût supporté par les Franciliens pour leur santé à 4 %.

Des services pas toujours comparables

Ces écarts de prix ont une explication. Outre le loyer, « le salaire des employés est également plus élevé (en moyenne 9 % de plus et jusqu’à 28 % de plus pour un cadre) tout comme les coûts de production. Enfin, les marges des magasins sont également plus élevées et se justifient par le service rendu de meilleure qualité, comme l’amplitude horaire par exemple » , a analysé Aurélien Daubaire, chef du département des prix à la consommation et enquêtes ménages à l’Insee.

Autre enseignement de cette étude, les hauts salaires constatés à Paris permettent aux habitants d'accepter plus facilement de payer davantage. Reste que la tendance est à un resserrement des différences de prix entre la province et la région parisienne. Il y a huit ans, cette différence atteignait ainsi 9 %.