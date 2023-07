Coup dur pour le projet immobilier de luxe à la campagne de l’héritière de Lacoste

Une association a déposé un recours juridique contre le plan local d’urbanisme qui intègre le futur complexe immobilier imaginé par Catherine Lacoste, la fille du fondateur de la marque Lacoste.

Un corps de ferme abandonné remplacé par un club de golf de 18 trous avec près de 70 villas, plus de 50 maisons, 165 appartements et un hôtel quatre étoiles, dans un petit village de 450 habitants, Fontiers-Cabardès, dans l’Aude (11). Tel est le pari fou de Catherine Lacoste, fille du fondateur de la marque du même nom. Quelques nuages noirs planent toutefois sur le projet qui s’étendrait sur près de 150 hectares de terres agricoles.

Un collectif d’habitants du village, l’association Montagne Noire Avenir, s’est monté afin de lutter contre l’implantation de ce projet immobilier de luxe. « Une pelouse de golf est un environnement écologiquement mort, par rapport à une forêt ou une prairie naturelle. À cause de la discontinuité écologique qu’il crée, de l’usage des pesticides et de l’artificialisation des sols, il cause un effondrement irrécupérable de la biodiversité locale », explique l’association Montagne Noire Avenir. Avant d’ajouter: « Les golfs sont aussi critiqués par leur besoin d’eau qui s’élève à 200.000 m3 par an en moyenne dans le sud de la France, alors que notre région subit de plein fouet la sécheresse ». Le bras droit de Catherine Lacoste, Raymond Telleria, conteste ce nombre et avance plus une moyenne de 15.000 à 20.000 mètres cubes par an, auprès de Ouest-France . « Les greens, la partie entourant les trous, seront arrosés, mais pas les fairways, la partie entre l’aire de départ et le green ».

Une amende de 300 euros par jour

Des personnalités politiques se sont mêlées à ce différend qui oppose Catherine Lacoste et des habitants de la région comme Marine Tondelier, secrétaire nationale d’EELV, et Sandrine Rousseau, députée écologiste, qui ont visité le site le 12 juin pour soutenir les opposants au projet.

L’association a déposé au printemps un recours juridique contre le plan local d’urbanisme ( PLU ) de la commune, qui intègre le complexe immobilier. Le projet ne date pas d’aujourd’hui mais a été lancé il y a 15 ans avec la précédente municipalité. Cette dernière avait signé une convention avec le promoteur stipulant qu’une amende de 300 euros par jour pendant 30 ans peut être assignée en cas de non-respect de cette convention. « J’ai hérité d’une situation que je suis obligé de gérer », se lamente le maire actuel, Gilbert Plagnes, qui regrette le blocage du PLU « alors qu’on attend le permis de construire pour la salle polyvalente ». Des études environnementales devraient être relancées, retardant le projet immobilier.