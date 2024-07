Coup de pouce surprise pour tous les propriétaires qui veulent rénover leur logement

Le gouvernement augmente le montant maximal des aides publiques et privées pour les travaux de rénovation énergétique pour baisser la somme déboursée par les ménages.

Enfin une bonne nouvelle en immobilier ! Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, les incertitudes se multiplient. Des projets d’acquisitions ou d’investissement sont annulés ou reportés en attendant de savoir qui logera à Matignon. Pour redonner le moral aux Français, le gouvernement a annoncé un nouveau coup de pouce pour Ma Prime Rénov’ (MPR), cette aide destinée à tous les propriétaires qui envisagent de rénover leur logement. Depuis le 1er janvier 2024 , la réforme de MPR a introduit un nouveau parcours dédié aux travaux de rénovation d’ampleur (isolation, changement de fenêtres, de chauffage...).

S’ils s’engagent à réaliser plusieurs de ces travaux, tous les propriétaires peuvent bénéficier de Ma Prime Rénov’ mais aussi d’une aide des collectivités locales ou encore d’entreprises spécialisées via des «certificats d’économies d’énergie». Le montant total de ces soutiens financiers est plafonné: la part financée par ces trois acteurs est actuellement fixée à 100% du coût des travaux (TTC) pour les ménages très modestes, 80% pour les modestes, 60% pour les intermédiaires et 40% pour les aisés.

Pression sur les élus locaux

Or, si le montant cumulé de toutes ces aides dépasse ce plafond, Ma Prime Rénov’ est écrêtée afin de respecter ce plafond. « Actuellement, cet écrêtement de Ma Prime Rénov’ est quasi-systématique, ce qui peut notamment décourager des collectivités à financer les travaux de rénovation énergétique» , explique au Figaro l’entourage de Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. Dit autrement, le gouvernement réclame aux collectivités de se mobiliser un peu plus, dans un contexte où l’exécutif, qui a finalement besoin non plus de 20 milliards mais de 25 milliards d’euros cette année , cherche plutôt de son côté à faire des économies. Ma Prime Rénov’ qui aurait dû disposer de 1,6 milliard d’euros supplémentaires cette année, s’est contentée d’un surplus de 600 millions d’euros.

À partir du 1er janvier 2025, ces plafonds seront donc rehaussés pour tous les propriétaires, a annoncé au Figaro le ministère du Logement, confirmant une information de L’Informé. Sauf bien sûr celui pour les ménages très modestes qui est déjà au maximum. Une bonne nouvelle pour les ménages qui verront ainsi leur reste-à-charge - la somme à débourser de leur poche - diminuer. Les nouveaux plafonds seront fixés respectivement à 100% pour les ménages modestes, 80% pour les intermédiaires et 60% pour les aisés ( pour savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, cliquez sur ce lien ), selon un premier décret qui sera publié « dans les prochains jours », selon le ministère du Logement et un autre après examen du Conseil d’État. Une potentielle bouffée d’air non négligeable pour les propriétaires.