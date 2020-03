Coronavirus : quels abonnements et frais récurrents peut-on suspendre ?

Passe Navigo , carte SCNF, salle de sport, quels abonnements peuvent être suspendus suite au confinement ? (Crédit photo: Fotolia)

Déplacements, loisirs, revenus ... le confinement lié au coronavirus bouscule les habitudes de consommation et le budget des Français. Transports, salle de sport, cinéma, assurances, crédits ... quels sont les abonnements et frais récurrents qui peuvent être suspendus ?

L'abonnement SNCF

Si vous êtes détenteurs d'un abonnement SNCF, il est possible de suspendre votre abonnement. Il suffit d'en faire la demande par écrit ou par téléphone. Mais attention, les conditions sont assez contraignantes : votre abonnement doit avoir été souscrit il y a plus de sept mois, la suspension doit être de deux mois au minimum, ne peut pas excéder un an et la date de reprise de l'abonnement doit être précisée.

Il est toutefois possible que les conditions soient prochainement assouplies par la SNCF. Sur Twitter, le Collectif National des Usagers du TGV indique en effet que le mois d'avril pourrait être offert aux abonnés Mon Forfait Annuel. Les détenteurs d'un forfait mensuel ou hebdomadaire pourraient être remboursés au prorata des jours de confinement.

L'abonnement Navigo, RTM ou TCL

Si vous êtes Francilien, il est en théorie possible de suspendre votre pass Navigo car les conditions générales de la RATP prévoient déjà cette possibilité, sans avoir de motif à fournir. Pour cela, il faut en faire la demande sur votre espace personnel sur le site www.navigo.fr. Problème : il est ensuite nécessaire de se rendre dans une agence commerciale pour confirmer la suspension ... plutôt compliqué en cette période de confinement, d'autant plus que la RATP elle-même le déconseille ... La RATP indique néanmoins qu'une solution serait à l'étude pour permettre une suspension à distance. Toutefois, il devrait être possible de se faire rembourser son abonnement : « Je vais proposer au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, que je préside, le remboursement intégral du Passe Navigo, mais aussi du Navigo senior et de la carte Imagin'R, à tous les abonnés, pour le mois d'avril », a indiqué Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile de France ce week-end dans le JDD. Pour se faire rembourser, les usagers concernés devront se connecter en mai sur une site dédié, comme après la grève en janvier.

Si vous êtes Lyonnais, vous pourrez bénéficier du remboursement total de votre abonnement TCL sur toute la période de confinement. Si vous détenez un abonnement annuel, les prélèvements des mois concernés n'auront pas lieu. Pour les abonnements mensuels ou hebdomadaires, il sera nécessaire de remplir le formulaire disponible sur www.tcl.fr.

Si vous êtes Marseillais, les transports seront gratuits pendant deux mois pour les abonnés de la RTM.

L'abonnement dans une salle de cinéma

Les salles de cinéma sont fermées depuis le 14 mars. Concernant les abonnements, les cinémas UGC et Pathé Gaumont indiquent que la période du 15 au 31 mars sera remboursée au prorata et que les prélèvements seront suspendus jusqu'à la réouverture des salles. Les billets achetés sur internet seront quant à eux automatiquement remboursés.

L'abonnement dans une salle de sport

Pour savoir si vous pouvez suspendre votre abonnement, il convient de consulter les conditions générales de vente du contrat. Vous pouvez également essayer de contacter votre salle de sport par mail ou sur les réseaux sociaux. Même si rien n'est prévu dans les conditions générales, certaines salles ont prévu des dispositifs comme par exemple le prolongement gratuit de l'abonnement ou encore quelques mois d'abonnement gratuits.

L'abonnement au télépéage

Vinci Autoroutes et Area ne proposent pas la possibilité de suspendre son abonnement au télépéage. Néanmoins, il est possible de résilier son abonnement, sans frais et sans préavis.

L'assurance auto

Est-il possible de demander la suspension de son assurance auto si l'on ne se sert pas de sa voiture pendant la période de confinement ? La réponse est non. Cela n'est pas prévu dans la législation, notamment parce que votre assurance couvre votre véhicule même si vous ne circulez pas (contre le vol ou le vandalisme par exemple).

Les mensualités d'un crédit

Chômage partiel, licenciement, cas de force majeure ... les contrats de prêt prévoient dans de certains cas, la possibilité d'activer, à la demande du client, la modulation ou le report d'échéances. A priori, la crise sanitaire ne fera pas partie de ces cas. « Les ménages aujourd'hui sont en situation de pouvoir d'achat préservé à travers heureusement la prise en charge de leur rémunération via notamment le chômage technique » a déclaré François Villeroy de Galhau sur BFM Business.