Coronavirus : en Corée du Sud, «tout le monde porte un masque depuis février»

À chaque pays sa stratégie pour lutter contre le Covid-19. Alors que la pénurie de masques fait polémique en France, d'autres pays connaissent une situation bien différente. C'est par exemple le cas de la Corée du Sud. Au pays du matin calme, il n'y a pas de confinement, malgré un recours massif au télétravail, et le port du masque est très répandu.

Aleyna, 29 ans, vit dans la capitale, à Séoul. «Nous portons déjà des masques depuis début février», explique la jeune femme, qui travaille dans le secteur du luxe. «Les gens qui ne portent pas de masque dans le métro ou dans la rue sont très mal vus. Il faut porter un masque pour ne pas contaminer les autres», poursuit-elle. En Asie, le port du masque est perçu comme une prise en compte de l'intérêt collectif.

Rationnement de la vente de masques

En Corée du Sud, l'épidémie de coronavirus n'a pas conduit à une pénurie de masques mais l'approvisionnement a tout de même été à flux tendus. Sur certaines vidéos datant de février, on peut voir des centaines de Coréens faisant la queue devant les supermarchés ou les pharmacies pour acheter des masques.

Pour faire face à la demande, le gouvernement a mis en place des mesures drastiques : soutien à la production et rationnement. «Nous pouvons aller à la pharmacie une fois par semaine pour acheter 2 masques maximum par personne», explique Aleyna. Le jour d'accès à la pharmacie est déterminé par le dernier chiffre de l'année de naissance. Exemple : 1 et 6 le lundi, 2 et 7 le mardi, etc... Aleyna explique qu'elle utilise environ quatre masques par semaine. Pour l'achat d'un masque jetable, il faut débourser 1 500 KRW, soit environ 1,10 euro.

Les masques jaunes «KF94», qui captent 94% des particules, sont bien connus des Coréens. En effet, comme nous le raconte Aleyna, les habitants sont habitués à les porter pour se protéger des nuages de particules fines venus de Chine.

«À l'origine les masques KF94 ne devaient pas être utilisés (contre le Covid-19, ndlr) car ils sont jetables mais la demande de masques est devenue trop importante», résume Aleyna. De nombreux Coréens préfèrent le KF94 aux masques médicaux, jugés bien moins efficaces. Les plus «chanceux» disposent de masques N95 (jusqu'à 95% de filtrage).

La stratégie des masques, conjuguée à 300.000 tests en un mois et demi, semble en tout cas payante puisque la Corée du Sud n'a enregistré «que» 111 morts depuis le début de l'épidémie. Lorsqu'on évoque la situation de la France avec Aleyna, la jeune femme semble très étonnée. «Comment éviter le Covid-19 sans masque ?», s'interroge-t-elle.