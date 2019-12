Convertir une vieille voiture à l'électricité

Une association regroupant une dizaine de start-up innovantes milite pour l'autorisation du rétrofit électrique en France. Le rétrofit ? Comprenez : la transformation d'une voiture thermique en voiture électrique. Cette pratique favorisant l'économie circulaire n'entre pas encore dans le cadre de la réglementation française. Quels sont les acteurs et les enjeux de cette transformation ? Décryptage.

iStock-Teka77

Qui sont les membres de AIRe ?

En quoi consiste le rétrofit ?

Quels sont les avantages du rétrofit ?

Un marché porteur ?

L'association AIRe -- pour l'AIRe « Acteurs de l'industrie du rétrofit électrique » est composé d'entreprises comme Retrofuture, Transition-One, Carwatt, Ian Motion, Brouzils Auto ou encore OscarLab. Ces entreprises spécialisées militent pour communiquer sur les intérêts et enjeux de la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques en France.Le rétrofit électrique est le terme utilisé pour parler de la transformation des véhicules thermiques, diesel ou essence, en véhicules électriques. Cette transformation est réalisée par des entreprises spécialisées et doit faire l'objet d'une homologation pour permettre au véhicule d'être immatriculé et de circuler en toute légalité. À l'heure actuelle, cette pratique est autorisée dans près de 25 pays dans le monde, dont de nombreux pays européens, comme en Allemagne ou en Italie. En France, le processus d'homologation des véhicules transformés et la réglementation restrictive font encore barrage. Dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation des mobilités (Lom), les principaux acteurs du rétrofit espéraient un assouplissement des démarches d'homologation pour permettre le développement de cette nouvelle filière de mobilité durable.Le principal avantage du Rétrofit est qu'il permet aux automobilistes de passer d'un véhicule à essence à un véhicule électrique sans changer de voiture. La pratique assure une dynamique d'économie circulaire en réhabilitant des véhicules qui sont en état de rouler. Une démarche intéressante pour assurer la mobilité des véhicules usagés, circonscrite depuis la mise en place de restrictions de circulation dans plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon ou Strasbourg et l'arrivée de la vignette Crit'Air. Dans les pays anglo-saxons, où la pratique du Rétrofit est déjà répandue, il suffit de déclarer la transformation de son véhicule. En France, une trentaine de voitures transformées sont déjà en circulation. Jusqu'en 2020, en l'absence d'homologation, elles sont considérées comme des prototypes et immatriculés en W.En France, plusieurs sociétés ont déjà montré leur intérêt pour ce secteur. L'association AIRe se donne 5 ans pour transformer 1 % du parc automobile français -- ce qui représente environ 360 000 véhicules. Selon Arnaud Pigounides, gérant de la société Retrofuture, cet objectif permettrait de générer un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et assurerait la création de plus de 40 000 emplois.