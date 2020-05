Contrôle technique : un délai de 104 jours accordé si la validité expirait pendant le confinement

Un délai de 104 jours est accordé à tous les automobilistes dont la date limite du contrôle technique est arrivée à échéance pendant le confinement. Selon les cas, ils ont ainsi jusqu'au 5 octobre prochain pour prendre un rendez-vous. Cette mesure devrait permettre de désengorger les centres de contrôle.

Les automobilistes vont pouvoir souffler. Un délai de 104 jours a été accordé à tous les véhicules dont le contrôle technique arrivait à échéance pendant la période du confinement. Une tolérance donnée en application de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, indique un communiqué du réseau Autovision relayé par BFM Auto.

Jusqu'au 5 octobre

Cela signifie qu'un passage au contrôle technique qui devait se dérouler initialement entre le 12 mars et le 23 juin pourra être effectué entre le 24 juin et le 5 octobre. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, les automobilistes ayant dépassé la date limite (comprise donc entre le 12 mars et le 23 juin) ne seront pas verbalisés.

Pour les contre-visites, celles prescrites entre le 12 mars et le 23 juin doivent être effectuées avant le 24 août de cette année, précise Autovision.

Des visites plus longues

Ce délai accordé aux automobilistes va permettre de désengorger les centres de contrôle technique. Le redémarrage du marché de l'occasion va en effet provoquer le passage de nombreux véhicules. Et les centres vont être soumis à des règles sanitaires qui vont prolonger la durée du contrôle, réduisant la cadence horaire.

Il est donc conseillé à ceux dont la validité du contrôle s'achève après le 24 juin d'anticiper la prise de rendez-vous.