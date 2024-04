Contrôle technique moto : les tarifs sont pour l'instant plus élevés que 50 euros

Le contrôle technique des motos devient obligatoire. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Le contrôle technique pour les deux-roues est obligatoire depuis le lundi 15 avril , même si sa mise en place va être progressive. Ce sont d'abord les engins immatriculés avant le 1er janvier 2017 qui sont attendus dans les centres de contrôle. En juin 2023, l'ex-ministre des Transports Clément Beaune, invité sur RTL, avait « souhaité » que cette visite obligatoire ne coûte pas plus « de 50 euros aux Français » . Or, les prix moyens observés ces derniers jours sont plus proches des 75 euros, explique Actu.fr .

De 49 à 88 euros

C'est un peu le flou des tarifs, car le prix du contrôle n'est pas réglementé par l'État. Les professionnels peuvent donc librement le fixer. Les principales enseignes que sont Dekra, Autovision ou Securitest ne communiquent pas leurs tarifs, même à titre indicatif, constate BFMTV . Il faut donc contacter chaque centre pour savoir combien coûte le fameux contrôle. Seule exception : sur le site d'Autovision, il apparaît que le passage d'un cyclomoteur et d'un scooter s'élève à 59 euros, celui d'une moto ou d'un quad à 69 euros.

Selon l'enquête menée par Actu.fr, les prix varient de 49 à 88 euros, selon la ville concernée. Dans un centre Dekra à Marseille, le tarif sera fixé entre « 70 et 75 euros ». A Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix (Finistère), le centre applique le contrôle deux-roues à 70 euros. Il est à 68 euros à Airaines, ville de 2 000 habitants dans la Somme. A Villeneuve-d’Ascq, c'est le tarif de 65 euros qui est appliqué.

Des tarifs selon les modèles

Certains centres ont fait le choix d'une grille tarifaire selon l'engin. Dans un centre à Paris, il en coûtera 49 euros pour un cyclomoteur de moins de 50 cm2, 59 euros pour un deux-roues de plus de 50 cm2 et 69 euros pour les motos et quads. Un centre Dekra de Villeurbanne va plus loin, facturant 75 euros pour les moins de 50 cm2, 84 euros pour les deux ou trois roues et 88 euros pour les quads.

Pourquoi les centres ne respectent pas le prix de 50 euros « souhaité » par le gouvernement ? Les professionnels contactés par nos confrères ont indiqué que le contrôle technique pour un deux-roues prend autant de temps que celui d'une voiture. Ils avancent également l'achat du matériel nécessaire pour accomplir leur nouvelle mission. Concernant le prix de la contre-visite, le montant pourrait s'établir à 20 euros selon BFMTV .