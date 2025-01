Consommation éco-responsable : quels gestes simples pour agir au quotidien ? / iStock.com - Thai Noipho

N’achetez que ce dont vous avez besoin

Selon l’ADEME, consommer éco-responsable, c’est réaliser des achats en fonction de leur impact environnemental et selon nos besoins. Il est donc important d’acheter utile. Vêtements, chaussures, appareils… Demandez-vous si l’achat que vous envisagez est véritablement nécessaire ou si vous pouvez vous en passer. Tout achat a un impact écologique qu’il est important de prendre en compte.

Regardez les étiquettes et labels

Pour une consommation éco-responsable, veillez à bien choisir les produits et autres appareils que vous achetez en regardant leurs étiquettes et autres labels. Intéressez-vous à la disponibilité des pièces de rechange et à l’indice de réparabilité des appareils. Regardez aussi l’étiquette énergétique de ces derniers. Idéalement, tournez-vous vers des appareils et autres fabriqués à partir de matériaux recyclés ou encore recyclables. Parmi les labels qui existent, citons : ● NF Environnement ; ● Écolabel européen ; ● EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) ; ● Écolabel nordique…

Optez pour des produits rechargeables, de saison…

Mieux vaut acheter des produits rechargeables (comme les stylos, par exemple) que des produits à usage unique. De même, mangez plutôt des fruits et légumes de saison et bio, provenant idéalement de producteurs locaux. Enfin, n’hésitez pas à acheter des produits « anti-gaspi ». Choisissez bien vos moyens de transport/de livraison L’avion fait partie des moyens de transport les plus polluants. Quand on le peut, il est préférable de se déplacer à pied ou encore à vélo. Il y a aussi : ● le covoiturage ; ● le train ; ● les transports en commun. Vous avez passé une ou plusieurs commandes en ligne ? Si l’option est disponible, choisissez la livraison verte, synonyme de délais plus longs. Les livraisons rapides ont un impact écologique plus important (camions non remplis…).

Adoptez les bons gestes

Chaque année en France, environ 130 kg de nourriture consommable finissent à la poubelle pour chaque Français. En parallèle, selon le dernier rapport sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI), 733 millions de personnes ont été confrontées à la faim en 2023 soit, à l’échelle mondiale, une personne sur 11… Pour éviter le gaspillage alimentaire, respectez les conditions de conservation des aliments, organisez bien votre réfrigérateur et vérifiez les dates de péremption. Concernant vos appareils, au lieu de les remplacer, faites-les réparer. Vous pouvez aussi opter pour la location/le troc d’appareils. Pour les vêtements et les jouets notamment, le seconde-main (articles d’occasion) est parfait. Le Bon Coin, Vinted… Vous avez le choix. Et n’oubliez pas : Pensez au tri sélectif ; Optez pour un contrat d’électricité avec un fournisseur « vert » ; Réduisez ou stoppez votre consommation de viande ; Optez pour le vrac ; Récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin/potager ; Prenez des douches courtes et arrêtez l’eau pendant que vous vous savonnez/faites votre shampooing ; Achetez des ampoules LED… Tous ces petits gestes ont un impact positif sur l’environnement.