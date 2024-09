Connaissez-vous cet immeuble parisien où le mètre carré vaut 230.000 euros?

Cette boutique Hermès de la rive gauche qui s’étale sur 1300 m² a été rachetée par la marque de luxe à son propriétaire pour 300 millions d’euros.

Pour Mr et M me Toutlemonde, 230.000 euros, c’est quasiment le montant de la transaction immobilière moyenne dans l’Hexagone. Mais pour la marque de luxe Hermès , c’est le prix du mètre carré déboursé pour s’offrir les 1300 m² de son point de vente de la rive gauche qu’elle exploite depuis 2010. Selon les informations du site CFNews Immo , c’est il y a près d’un mois qu’a été formalisée cette transaction à 300 millions d’euros. Un tarif record au m² et la plus importante transaction de l’année sur le marché des commerces. Car si le secteur est réputé pour son mètre carré d’habitation parmi les plus chers de la capitale ( 16.757€/m² dans ce quartier selon les statistiques du Figaro immobilier ), on est là à des niveaux 14 fois plus élevés!

C’est au numéro 17 de la très chic rue de Sèvres qu’est installé ce commerce, dans un élégant immeuble de style Art Déco, à deux pas du Bon Marché et juste en face du Lutetia , le seul palace de la rive gauche. Les lieux étaient d’ailleurs connus sous le nom de «piscine Lutetia», puisqu’ils servaient de piscine privée pour l’hôtel entre 1935 (année de construction) et sa fermeture dans les années 1970. L‘endroit a alors troqué sa vocation aquatique pour une destinée plus mercantile, accueillant notamment un dépôt de vêtement de la marque Dorothée Bis puis deux magasins: Mosaïque et la Maison de la literie.

Réunion de deux magasins

En 2005, le maire du 6e arrondissement réclame la remise en eau de cette piscine mais le projet est jugé trop coûteux et le maire de Paris, Bertrand Delanoë ne donnera pas suite. Une décision prise en connaissance de cause puisque Delanoë habitait alors dans ce même immeuble du 17, rue de Sèvres, à en croire les informations du Parisien de l’époque . Les lieux ont néanmoins été classés Monument historique à ce moment-là. Mais celui qui a flairé la bonne affaire, c’est l’homme d’affaires Sylvain Fargeon propriétaire de l’un des commerces et qui a racheté le second pour offrir un vaste espace commun avec une architecture remarquable pour une grande enseigne. Cet endroit a rapidement séduit Hermès qui a redonné ses lettres de noblesse à ces grands espaces au terme de lourds travaux. Et après de près de 15 ans de location, ces locaux ont été rachetés à ce même propriétaire.

Si cette transaction s’est faite à un niveau record, elle s’inscrit dans la droite ligne de la tendance actuelle qui veut que les grandes marques de luxe raflent toutes les plus belles adresses de la capitale. Comme le rappelle la newsletter La minute riches du journaliste Eric Tréguier ,en quelques mois ces enseignes auraient investi pas moins de 6,5 milliards d’euros dans la pierre . À lui seul, Bernard Arnault a déboursé 3 milliards avec notamment 900 millions pour le 150, avenue des Champs-Élysées, 900 millions pour le 22, avenue Montaigne ou encore 750 millions pour l’immeuble de la boutique Louis Vuitton du 101 de l’avenue des Champs-Élysées.

Une tendance qui s’explique notamment par la nécessité d’offrir les plus beaux écrins à des acheteurs de luxe qui préfèrent encore et toujours les belles boutiques à l’anonymat du web. Et, comme pour des particuliers argentés, cela reste une très bonne façon de placer au moins une fraction de ses liquidités. Une valeur refuge à 230.000 euros le mètre carré...