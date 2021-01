Condamné à 2 ans ferme, le marchand de sommeil se dit victime de squatteurs

Un quinquagénaire a été condamné à Versailles pour avoir loué des logements insalubres. Selon lui, les occupants des lieux n'étaient pas ses locataires.

Escroc ou victime? Pour la justice, ce propriétaire de 53 ans qui louait des logements insalubres à une quinzaine de personnes à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) était un marchand de sommeil de la pire espèce, comme le relate Le Parisien . Pour avoir fait payer le prix fort dans des conditions indignes à des familles africaines et sud-américaines sans papiers entre avril 2017 et décembre 2018, la justice l'a condamné à deux ans de prison ferme, ce lundi à Versailles. À la manière du marchand de sommeil de Grigny en attente d'un procès et risque jusqu'à 10 ans de prison, l'homme avait découpé un grand logement (en l'occurrence une maison) en six petits appartements.

Parallèlement à cette condamnation, la justice a infligé une peine d'un an avec sursis à l'épouse du propriétaire et confisquée la maison du couple, estimée à 270.000 euros selon Le Parisien. Un troisième prévenu, soupçonné d'être un homme de main, a quant à lui été relaxé. Selon la justice, le propriétaire peu scrupuleux louait pour 600 à 700 euros par mois de micro-logements où s'entassaient des familles pouvant compter jusqu'à sept enfants. Le chauffage était défaillant sans compter les canalisations qui fuyaient et l'humidité omniprésente. D'ailleurs, les lieux avaient fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité il y a quatre ans, ce qui n'empêchait pas les occupants de continuer à payer.

Commission de surendettement

Du côté de l'avocat du propriétaire, le son de cloche est différent. Il décrit son client comme un homme lourdement endetté, bénéficiant d'une aide de la commission de surendettement, qui tentait de vendre cette maison et aurait été abusé par des squatteurs. Ce propriétaire qui gérerait une vingtaine de logements d'après son avocat aurait «déposé une plainte car les appartements de Conflans étaient loués par une Colombienne qui n'a jamais été retrouvée par la police», selon ses propos cités par Le Parisien. Les occupants seraient donc des squatteurs profitant de la liaison RER qui mène directement à la capitale. Des éléments qui devraient pousser le marchand de sommeil à faire appel de cette décision.