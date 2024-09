Complémentaires santé : les tarifs vont encore augmenter en 2025, mais un peu moins qu'en 2024

La hausse est portée par plusieurs facteurs : inflation, vieillissement de la population, conditions climatiques, mais aussi aux évolutions réglementaires.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

De 4,5% à 9,5% de hausse : les tarifs des complémentaires santé vont progresser en 2025, mais de manière un peu moins importante qu'en 2024, selon les estimations du cabinet spécialisé Addactis publiée mardi 24 septembre.

Addactis, qui a réalisé son enquête auprès d'une vingtaine de mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs, prévoit des hausses de tarifs en 2025 comprises entre 5,5 et 9,5% en contrat collectif (souscrit par les entreprises pour leurs salariés), et 4,5 et 8,5% en contrat souscrit individuellement (retraités notamment). En 2024, les hausses de tarifs ont varié entre 8 et 12,5% pour les contrats collectifs, et entre 9 et 11% en individuel, selon les chiffres du cabinet spécialisé dans l'actuariat.

Inflation, vieillissement, climat...

Le cabinet Fact and Figures qui a lui aussi publié ses estimations mardi est sur la même tendance, une augmentation élevée, mais moins que l'année dernière. Il prévoit une hausse des tarifs de 6 à 8% des tarifs complémentaires santé individuelles en 2025, contre une hausse moyenne de 8% prévue l'an dernier.

Selon Addactis, ces hausses de cotisations sont liées à la hausse générale des dépenses de santé ( inflation, vieillissement de la population, conditions climatiques) , mais aussi aux évolutions réglementaires, comme les transferts de charge de l'Assurance maladie vers les complémentaires santé.

Dans le taux médian de hausse prévu en 2025 pour les contrats des complémentaires santé (+6,2%), 3,7% reviennent à la hausse générale des dépenses de santé, et 2,5% aux évolutions réglementaires, selon Addactis.

Les cotisations des complémentaires santé évoluaient moins vite avant la crise du Covid, dans une fourchette généralement comprise entre 2,5 et 5% selon les données d'Addactis.