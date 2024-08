Comment savoir si un logement est une bouilloire thermique?

Avant d’acheter ou de louer un logement, renseignez-vous pour savoir s’il arrive à maintenir une température confortable, en période de canicule.

Plus de la moitié des Français ont trop chaud chez eux, selon la Fondation abbé Pierre. Parce qu’ils vivent dans des «bouilloires thermiques» , ces logements qui surchauffent en cas de fortes chaleurs . « Le thermomètre ne descendait pas en dessous de 35 degrés la nuit , témoigne Laure, 24 ans, en colocation dans un appartement à Montpellier (34). Les principaux problèmes de notre logement sont la véranda qui est un sas de chaleur, et les fenêtres donnant sur l’espace de vie en simple vitrage et sans protection solaire .» Mais comment savoir si le logement que vous convoitez - à acheter ou à louer - est une «bouilloire thermique»?

La réponse se trouve dans le DPE (Diagnostic de performance énergétique) qui est remis obligatoirement à l’acheteur lors de la vente d’un logement (ou à un locataire, dans le cas d’une location). Ce n’est pas la classe énergétique (entre A et G) qui vous renseignera car elle correspond à la performance énergétique du logement - est-il bien ou mal rénové? - mais ne vous dira pas s’il est confortable en cas de fortes chaleurs. C’est une des autres informations renseignées dans le DPE qui vous donnera la réponse.

Il s’agit de l’onglet «confort d’été», c’est-à-dire de la capacité du logement à rester relativement frais, sans utiliser la climatisation, même en cas de fortes chaleurs. Cet indicateur indispensable pour savoir si votre logement est trop chauffé ou pas, est entré en vigueur le 1er juillet 2021, au moment de la réforme du nouveau DPE .

En consultant le diagnostic de performance énergétique , vous pourrez ainsi savoir si le confort d’été du logement que vous visez, est «bon», «moyen» ou «insuffisant» (voir ci-contre). Dans le cas où il est moyen ou insuffisant, le diagnostiqueur vous donne un ou plusieurs conseils pour améliorer le confort d’été. L’expert peut ainsi vous recommander d’équiper vos fenêtres de volets extérieurs ou brise-soleil ou bien de faire isoler la toiture de votre logement. Une seconde tâche plus ardue si vous vivez en copropriété.

Si jamais le diagnostic ne vous donne aucune information sur le confort d’été du logement que vous avez visité, d’autres critères pourront vous permettre de repérer une éventuelle bouilloire thermique: un logement mal isolé risque de surchauffer l’été. Idem pour un appartement exposé sud et/ou situé au dernier étage, sous les combles. Et s’il est de petite taille.