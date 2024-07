Comment retrouver son logement étudiant à la rentrée sans payer le loyer pendant l'été ?

Les étudiants qui veulent retrouver leur logement à la rentrée sans se ruiner peuvent opter pour la sous-location ou l'échange. (illustration) (Vlada Karpovich / Pexels)

Les étudiants profitent en ce moment de leurs vacances pour se reposer ou se faire un peu d'argent avec un job d'été. La plupart d'entre eux quittent leur logement pendant cette période de plusieurs mois mais veulent le retrouver à la rentrée. SeLoger propose trois solutions pour limiter la perte financière.

Suspendre le bail

La solution la plus simple et la plus économique est de demander une suspension de bail. Le propriétaire doit alors accepter de rompre temporairement le bail pendant les vacances avant de le renouveler à la rentrée. Il est parfois difficile de le convaincre puisqu'il prend le risque de perdre deux mois de loyer.

Mais dans une zone peu tendue, ce système lui offre la garantie de retrouver un locataire à la rentrée. Dans le cas où le propriétaire accepte cette opération, l'étudiant devra certainement déménager toutes ses affaires et refaire une demande d'APL à la rentrée, précise SeLoger .

Sous-louer

Autre solution, la sous-location. Le procédé est légal mais il est impératif de faire une demande écrite à son propriétaire. En l'absence de son autorisation, s'il constate une sous-location, ce dernier peut demander l'annulation du bail et demander des dommages et intérêts.

Autre règle, le montant du loyer demandé au sous-locataire ne doit pas dépasser celui notifié sur le bail. Un contrat de sous-location doit être signé pour préciser notamment les modalités de paiement du loyer et les responsabilités du sous-locataire qui doit évidemment être assuré. Le locataire est toujours le responsable du logement si des dégâts sont constatés, souligne la plateforme.

Echanger

Dernière solution proposée, l'échange de logements. Contrairement à la sous-location, il n'est pas utile de demander l'autorisation au propriétaire car les personnes avec qui on échange un logement sont considérées comme des invités. Cette solution est intéressante pendant les vacances car elle permet d'être hébergé gratuitement dans une autre ville.

Des plateformes spécialisées mettent en relation les personnes intéressées par ce dispositif. Il est recommandé de rédiger un document pour formaliser l'échange. Que ce soit dans le cas de la sous-location ou de l'échange de logements, un état des lieux d'entrée et sortie s'impose pour éviter les mésaventures.