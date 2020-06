Comment réduire ses dépenses ?

Une conjoncture économique difficile, une aspiration à changer de mode de consommation... Peu importe votre source de motivation. Si vous avez décidé de réduire vos dépenses, le principe est vertueux et de vraies solutions existent pour y parvenir, sans pour autant sabrer dans vos besoins vitaux, ou modifier votre train de vie ... Voici quelques pistes !

iStock-PAVEL IARUNICHEV

Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Sus aux abonnements inutiles !

Pourquoi ne pas s'essayer au « DIY » ?

Profiter des taux d'intérêts historiquement bas

Faites-vous rembourser une partie de vos achats !

1 € par ci, quelques centimes par-là... Sans que cela ne devienne obsessionnel mais en prenant l'habitude de comparer, vous opterez pour un produit ou un service qui, tout en restant en adéquation avec votre besoin, présentera le meilleur rapport qualité prix. Chaque dépense réduite, même de manière infime, contribue à constituer une cagnotte d'économies qui, à la fin de l'année, peut représenter une jolie somme.Qui n'a jamais laisser filer, par négligence, des prélèvements correspondant à des abonnements qui se révèlent, pour diverses raisons, parfaitement inutiles : cet abonnement au club de gym où vous ne mettez jamais les pieds, celui à Canal Plus qui ne sert plus à rien car toute la famille ne jure plus que par Netflix, ce petit montant prélevé chaque mois, qui vous donne accès à des jeux sur votre mobile alors que vous ne les avez ni souscrit ni même jamais visités...Ces dépenses récurrentes sans intérêt sont malheureusement maintenues pour de mauvaises raisons : « je ne sais pas comment résilier, je n'en ai pas le temps »... Prenez donc le problème à bras le corps et consacrez quelques heures à régler leur compte à ces dépenses inutiles !Ce bel acronyme signifie « Do it yourself »... Tout est dit ! Ce concept en vogue, qui consiste à fabriquer plutôt qu'acheter, facilité par la masse de tutos en ligne, permet de s'attaquer à presque tout : bricolage, couture, gastronomie... Outre la fierté d'avoir réalisé votre produit « by yourself », vous pourrez aussi peut-être passer du temps agréable avec vos proches, en les associant à l'aventure... Tout en optimisant le budget familial.La renégociation des crédits et assurances immobilières est, elle aussi une pratique à la mode, du fait des taux qui n'ont cessé de baisser ces dernières années. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, profitez-en vite ; avant que les taux ne remontent ! Si l'écart entre votre contrat actuel et le nouveau taux souscrit, est à minima de 1%, vous avez tout à y gagner !Contre toute attente, se faire rembourser un pourcentage de ses achats est possible et même relativement simple ! Certains sites de « cashback » (Ex : eBuyClub) vous proposent en effet d'utiliser leur portail pour effectuer vos achats en ligne auprès de marques ayant en général, pignon sur rue. Une fois vos achats réglés, la plateforme vous en restitue une partie sous la forme d'une cagnotte ; réutilisable pour des achats à venir, ou même récupérable sous forme de virement bancaire...