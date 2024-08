Comment rafraîchir son logement ?-iStock-Antonio_Diaz.jpg

Des vagues de chaleurs de plus en plus fréquentes et intenses

39°C, 40°C… Ces températures ont été atteintes cet été en France métropolitaine où l’on a enregistré deux vagues de chaleur brèves mais intenses. Et, d’après la dernière version du rapport Drias 2020, si nous continuons sur notre lancée en matière d’émissions de gaz à effet de serre, les journées caniculaires (35°C minimum) seront de plus en plus nombreuses. Par rapport à 1976-2005 (période de référence), on pourrait avoir entre 9 et 36 journées caniculaires de plus par an d’ici à la fin du siècle sans oublier 24 à 74 nuits « tropicales » (plus de 20°C) de plus annuellement. Les conseils à mettre en pratique pour se rafraîchir mais surtout rafraîchir les logements sont donc plus que les bienvenus.

Comment rafraîchir un logement ?

Lorsqu’il fait chaud, notre réflexe est généralement de nous tourner vers la climatisation. Néanmoins, si l’on prend en compte les chiffres de 2021, cette dernière est responsable de 5 % des émissions de gaz à effet de serre. Mieux vaut donc chercher des solutions plus écologiques. Pour commencer, aérer la nuit et le matin, avant qu’il ne fasse trop chaud dehors, et fermer les fenêtres et volets de jour sont des astuces qui ont prouvé leur efficacité. Un ventilateur de plafond est en outre un bon investissement. Choisissez-le en fonction de la taille de la pièce à rafraîchir. Comptez une centaine d’euros en moyenne pour un tel équipement qui permettra de faire baisser la température ressentie de 2 à 3°C. Si vous possédez un ventilateur classique, disposez devant ce dernier un récipient rempli de glaçons afin de rafraîchir l’air qu’il diffuse. Que vous ayez un balcon, une terrasse ou un jardin, misez sur les végétaux pour gagner de l’ombre et profiter des bienfaits de l’évapotranspiration. Une pergola avec de la vigne ou des plants de kiwi peut aussi être une bonne idée. Et rappelez-vous que plus il y a de surfaces minérales (béton, pierre) autour de votre bien et plus il y a de chaleur stockée. Au même titre, en intérieur, les plantes jouent un rôle dans le rafraîchissement des pièces. Pour rafraîchir un logement, on évite également d’utiliser le four et autres appareils émettant de la chaleur. Vous avez profité d’une sortie plage ? Une fois les serviettes et maillots lavés, faites-les sécher dans la maison. L’eau, en s’évaporant, va absorber la chaleur ambiante et rafraîchir l’air. Vous pouvez également disposer des récipients remplis d’eau fraîche à plusieurs endroits au sein de votre habitation. Prévenez les enfants, ils risquent d’y mettre les pieds ! Enfin, passer la serpillière avec de l’eau fraîche fait également partie des astuces à connaître. Et n’oubliez pas, en cas de fortes chaleurs, il faut s’hydrater régulièrement et s’activer le moins possible. Enfin, des douches tièdes et des boissons chaudes, comme des infusions par exemple, vous feront du bien.