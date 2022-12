Comment optimiser l’aménagement d’une chambre étudiante

Travailler, dormir, manger avec ses amis où les recevoir pour papoter... le nouveau design de ces logements étudiants le permet dans moins de 19 m².

La chambre d’étudiant avec son lit de 80 cm de large, son bureau et pas grand-chose d’autre ne fait plus recette. Certes, sa surface n’a pas énormément grandi mais pour séduire les générations actuelles, il faut en donner plus et surtout s’adapter à l’évolution des modes de vie. Afin de répondre au mieux à ces attentes, l’enseigne de résidences étudiantes Kley (qui intervient aussi bien en tant qu’investisseur, propriétaire et opérateur) s’est appuyée sur les retours de ses équipes, sur des sondages auprès de ses 5000 étudiants logés dans ses 19 résidences) et sur le savoir-faire des élèves de l’ école Boulle pour repenser son aménagement.

Le projet, lancé en 2019, a permis de tester des logements témoins de 18,5 m² dans les résidences de Champs-sur-Marne et de Rennes (pour le format mezzanine) ainsi qu’au siège du groupe à Levallois-Perret. Accompagnés par leurs professeurs et avec les retours de terrain des équipes Kley, les futurs designers ont proposé divers concepts permettant de repenser le cadre de vie des futures résidences de l’enseigne. Et c’est à Angers où une résidence Kley a été inaugurée en 2017, que l’extension constituée de 27 logements (13 T1 de 19 à 20 m², 8 T2 et 6 T3) a bénéficié de ce nouvel aménagement qui sera progressivement généralisé. Baptisé «Le Ruban» (en référence à la coupure colorée du logement réalisée avec le grand bureau qui se prolonge par des étagères murales), le projet retenu par les équipes de Kley divise chaque logement en plusieurs espaces bien définis. Ce ruban coloré anime par ailleurs l’espace, la décoration réalisation par les étudiants restant généralement plutôt dépouillée.

Changer régulièrement de position

«Désormais les entrées disposent d’un dressing avec miroir et rangement, ce qui correspond à une demande de nos résidents et donne un vrai usage à cet espace» , souligne Tiphaine Théodon, directrice marketing du groupe. La cuisine équipée gagne elle aussi des rangements supplémentaires et une salle de bain privative toute équipée vient compléter l’espace. Mais le grand changement concerne le bureau central traversant et le podium sur lequel est installé le lit de 1,2 mètre de large. «C’est une innovation qui n’a pas été réclamée par nos résidents, mais avec nos équipes avaient bien identifié le besoin de convivialité des étudiants pour recevoir des amis au sein même de leur logement, explique Tiphaine Théodon. Et ils ont aussi un besoin de changer régulièrement de position pour s’installer et travailler de multiples manières.»

C’est ainsi que le bureau central peut se transformer en table accueillant 4 personnes et que la plateforme accueillant le lit offre plusieurs usages. L’endroit peut servir de banquette, reçoit de nombreux rangements et devient même un coin salon confortable avec des poufs. L’occasion de s’installer à plusieurs, assis ou couchés, sans être à même le sol. Pour les logements en duplex, le lit est remplacé par deux fauteuils largement inclinables multipliant encore les possibilités. Quant à la triple suspension installée au-dessus du bureau, elle est aussi efficace pour créer une atmosphère studieuse que pour apporter une lumière chaude dans un contexte plus festif.