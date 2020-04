«Comment nous assurer des vieux jours confortables ?» Nos conseils à Georges et Jacqueline

Les conseils patrimoniaux du Revenu. (© Shutterstock)

À 86 et 83 ans, Georges et Jacqueline s'inquiètent d'une éventuelle dépendance. Nous leur conseillons de revoir la composition de leur patrimoine pour en simplifier la gestion.

Georges et Jacqueline fêteront leurs noces de diamant en juillet, chez eux, dans le Gers, entourés de leurs quatre enfants, treize petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

L'occasion d'heureuses retrouvailles en famille, mais aussi d'un coup de projecteur sur le passé : soixante ans de vie commune, de bons moments vécus ensemble et quelques épreuves (forcément !). «Toujours au sud de la Loire», ironise Georges.

Casanier, ancré dans son terroir, notre ami n'a quitté le territoire national qu'à trois reprises : en 1959 pour aller combattre en Algérie, en 1975 à l'occasion d'un voyage professionnel en Tunisie et en 1999 pour le mariage de son fils cadet à Londres.

Ne pas avoir le goût des voyages ne veut pas dire vivre coupé du monde. Jacqueline passe de longues heures sur Internet à surfer sur les sites de généalogie et à communiquer par courriel avec ses enfants et surtout ses petits-enfants.

Georges gère ses portefeuilles boursiers en ligne depuis 2010. Mais leur vraie passion est l'entretien de leurs trois maisons, de taille et de standing variables : une dans le Gers, une en Dordogne et une autre en Charente.

Le couple passe son temps sur la route à aller de l'une à l'autre au gré de ses envies et des visites de proches. Jacqueline s'occupe de l'intendance et des plannings d'occupation, Georges de l'entretien du bâti et des jardins. Il fait tout