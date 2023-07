Comment louer son appartement rapidement ?

(Crédits photo : Flickr - Jean-Louis Zimmermann )

Les vacances sont un gouffre financier pour tous les particuliers qui ont réalisé un investissement locatif. Toutes ces périodes pendant lesquelles votre logement n'est pas loué, mais pendant lesquelles bien souvent vous aurez tout de même un crédit à rembourser et, en tous les cas, des charges fixes à payer, s'avèrent être le cauchemar des propriétaires bailleurs. Pour réduire ce temps de vacance au minimum, il est très important de (re)louer rapidement son bien. Découvrez dans cet article 4 astuces pour louer son appartement rapidement.

Proposer un appartement en bon état

D'abord, cela peut être évident pour certains, mais rappelons tout de même que votre appartement doit être en bon état. Si la peinture s'en va sur les plinthes, qu'il faut refaire de l'enduit sur les murs de la salle de bain, que la ventilation des toilettes est cassée, vous aurez peu de chances de louer votre bien, même sur un marché tendu.

Même si effectuer des travaux a bien sûr un coût, il est quasiment systématiquement plus avantageux de réaliser des travaux pour éviter de longues périodes de vacances. De plus, un appartement en excellent état non seulement trouvera un locataire plus vite, mais pourra aussi être proposé à un prix légèrement supérieur.

Opter sur une décoration neutre

Il est essentiel d'opter pour une décoration neutre afin que les locataires potentiels puissent se projeter. Difficile de s'imaginer vivre dans un salon aux murs violets, une cuisine aux meubles vert pomme et une salle de bain avec baignoire et lavabo rose. Les teintes neutres : blanc, beige et gris seront toujours de meilleures options.

Attention, ce conseil s'avère plus important et un peu plus compliqué aussi à mettre en pratique dans le cas d'une location meublée, car tout l'enjeu est de proposer un intérieur qui séduira le plus grand nombre, sans être trop impersonnel. La solution peut alors être de ne pas trop décorer pour que les locataires puissent créer la déco qui leur ressemble en ajoutant cadres, coussins, tapis, etc.

Qu'il s'agisse du meublé ou du non meublé, vous aurez tout de même intérêt dans le choix des matériaux et de la décoration en général à essayer de coller aux attentes du public que vous visez. Si vous louez un 5 pièces dans un immeuble en plâtre pour une colocation dans le 19ème arrondissement de Paris, vous pourrez par exemple opter pour une salle de bain en carrelage imitation carreaux de métro. En revanche, si vous louez un 3 pièces dans un luxueux haussmannien situé dans le 8ème arrondissement de Paris, vous aurez davantage intérêt à opter pour une salle de main en marbre.

Avoir une annonce attractive et complète

Pour retenir l'attention du potentiel locataire, il est primordial de faire figurer toutes les informations clés pour le locataire, en précisant bien :

• le type de bien (appartement haussmannien, maison ouvrière, loft, etc. ;

• le nombre de m2, loi carrez bien sûr, mais aussi au sol si cela est important ;

• le nombre de pièces, mais aussi s'il y a des WC séparés, le nombre de salle de bain / salle d'eau ;

• les atouts du logement comme par exemple proche des transports et/ou des magasins, extérieur(s) éventuel(s), charme de l'ancien avec parquet, moulures, cheminées, etc. ;

• l'utilisation possible du bien, « idéal pour une famille » par exemple ou bien « colocation acceptée »).

Attention aussi à vos photos. Non seulement elles sont indispensables, mais elles doivent aussi mettre en valeur le bien qui doit être propre et rangé. Il est également important de prendre les clichés un jour de beau temps pour que le bien paraisse lumineux.

Fixer le juste prix

Pour louer rapidement son bien, il convient également de proposer aux locataires un prix juste. Bien sûr, le prix ne doit pas être trop élevé, mais pas trop bas non plus car les locataires potentiels pourraient craindre des désagréments qui justifient cette décote (nuisances sonores, vétusté, etc.), même si ce n'est pas le cas. Attention donc à fixer le prix juste !

Rappelons que dans certaines zones tendues comme à Paris et à Lille, un encadrement des loyers a été mis en place. Ainsi, c'est un loyer de référence qui s'applique, déterminé selon le quartier, le type de logement ou l'année de construction. Ce dernier ne peut pas être majoré de plus de 20 % ou minoré de plus de 30 %. Cependant, si le logement comporte des caractéristiques de confort ou de localisation particulière (grande terrasse, proximité des transports…), le bailleur a la possibilité de dépasser ce loyer de référence majoré.

Passer par une agence

Enfin, si malgré tous ces conseils vous n'arrivez pas à trouver de locataire, peut-être faudra-t-il envisager de passer par une agence immobilière. Si les sites spécialisées (particulier à particulier par exemple) et même généralistes (Le Bon Coin par exemple) permettent de diffuser son annonce au plus grand nombre, le sérieux, l'expérience et l'expertise d'une agence pourra faire la différence. De plus, vous n'aurez alors pas vous-même à assurer les visites, sélectionner les dossiers des éventuels locataires, réaliser l'état des lieux, etc.