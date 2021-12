Selon une étude du site LeLynx.fr, comparateur en ligne d'offres d'énergie, la dépense des foyers français pour la consommation d'énergie s'élève en moyenne à 1 320 € par an. Le site a étudié les écogestes les plus souvent adoptés pour faire baisser la facture.

Comment les Français font-ils baisser leur facture énergétique ? / iStock-Marvin Samuel Tolentino Pineda

Le chauffage : premier poste de dépense énergétique

Les Français sont confrontés à une sixième hausse depuis janvier 2021, portant à 33 % l'augmentation du prix du gaz en un an. Cette flambée générale des prix au niveau mondial s'est ajoutée à la crise sanitaire, qui a imposé à nombre de salariés une période de travail à domicile. Sans surprise, le chauffage prend la première place du podium des dépenses énergétiques, puisqu'il représente 71 % de la consommation annuelle des foyers français. Les appareils électriques ne pèsent que pour 17 % dans la facture (avec le combiné réfrigérateur-congélateur en tête, suivi du sèche-linge puis du congélateur). Quant aux dépenses d'eau chaude (sanitaire et cuisson), elles ne dépassent pas les 6 %. Les foyers français sont 62 % à limiter la température du chauffage dans leur logement, surtout dans les zones rurales (63 %) et les petites et moyennes villes (65 %). Dans les villes plus importantes, le chiffre baisse à 55 %. Les effets de ce geste simple et peu impactant sont loin d'être négligeables, selon les analyses du comparateur. En diminuant d'un degré la température du logement, il est en effet possible de réduire sa consommation d'environ 7 %. De même, le fait de privilégier les heures creuses (entre 22 h 30 et 6 h 30) permet de réduire le tarif de 40 %.

Les petits gestes qui font baisser les dépenses d'énergie

Au travers de l'étude, on observe un changement de comportement notable des Français. La majorité d'entre eux adoptent en effet des gestes concrets pour faire des économies, et seulement 4 % déclarent ne rien faire. Parmi les petites actions au quotidien, de nombreux foyers ont remplacé leurs ampoules par des LED (65 %) et optent pour la douche plutôt que pour le bain (64 %). Par ailleurs, 28 % des consommateurs consultent les étiquettes énergie à l'achat d'un appareil électrique, et 23 % contrôlent leur consommation d'énergie par l'application mobile du fournisseur. Par contre, les travaux de rénovation ne représentent que 16 % des mesures entreprises pour réduire la dépense. L'optimisation des appareils ménagers est également à considérer : un lavage du linge à 40 ° au lieu de 60 ° économise 25 % d'électricité ; le four à micro-ondes peut consommer jusqu'à dix fois moins qu'un four électrique (selon le volume de la portion à réchauffer) ; un congélateur consomme moins dans un endroit froid ; le dégivrage régulier du congélateur économise jusqu'à 30 % d'énergie. Par ailleurs, éteindre la lumière dans les pièces inoccupées et débrancher les chargeurs de portables et d'ordinateurs, ainsi que tout appareil électrique en cas d'absence, restent des actes basiques et de bon sens. Même si le premier impératif pour alléger la facture en gaz et en électricité est de comparer les prix, ils ne sont que 43 % à le faire. Seuls 22 % d'entre eux ont opté pour un changement de fournisseur. Or, selon les calculs du site comparateur, les économies peuvent représenter entre 96 et 226 € par an. Les démarches ont pourtant été simplifiées. Il suffit de quelques clics pour visualiser les différentes offres du marché, et le changement s'effectue automatiquement. Dès la souscription au nouveau contrat, le client peut bénéficier d'une énergie de même qualité, sans frais et sans risque de coupure. En tout état de cause, même si certains gestes n'engendrent qu'une faible économie d'énergie, consommer durable en veillant à préserver les ressources de la planète est un engagement louable à encourager.