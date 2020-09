Comment l'immobilier de montagne peut-il rebondir ?

La montagne a des atouts en cette période troublée. (© DR)

La crise du Covid19 a fortement pénalisé le secteur du tourisme, mais il a aussi accéléré certaines évolutions et modifié les comportements. Les résidences secondaires retrouve un attrait perdu. Premiers constats dans le cas de l'immobilier de montagne.

Des paysages de moyenne montagne recouverts de neige en septembre !

Les images ont fait le tour du Web la semaine dernière. Elles pourraient faire momentanément oublier les difficultés que traverse le secteur touristique depuis l'éclatement de la cise sanitaire. Un marasme auquel n'a pas échappé la destination montagne malgré des avantages indéniables sur les autres lieux de vacances.

La distanciation sociale est plus aisée à mettre en oeuvre sur des pistes de ski ou en randonnée que sur la plage. L'argument n'a pas permis au secteur d'être épargné par le confinement mais il a convaincu de nombreux vacanciers cet été.

«Malgré toutes les incertitudes, les clients ont finalement répondu à l'appel du grand air en juillet et en août, la montagne française tirant visiblement profit de son statut de destination de proximité, de son accessibilité par la route dans un contexte d'anxiété lié aux transports collectifs et de l'envie de nature. Beaucoup de locations ont concerné des séjours de deux semaines ou plus, propices aux retrouvailles en famille», indique Benjamin Berger, directeur général de Cimalpes, réseau indépendant spécialisé dans l'immobilier de montagne.

Quête de flexibilité

À partir d'août, les clients plus lointains en provenance de Russie, du Brésil, ou de Chine, sur les