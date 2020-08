«Comment gagner plus sans risques ?» : nos conseils à François et Laurence

Le Revenu conseille une famille pour ses placements. (© Shutterstock)

François et Laurence ne veulent investir que dans la pierre. Nous leur conseillons de diversifier, à la marge, dans des bureaux et des commerces, via des foncières cotées en Bourse.

Après des mois d'isolement pour cause de Covid-19, François et Laurence n'ont qu'une envie : revoir leurs trois enfants et six petits-enfants éparpillés un peu partout en France.

Sauf reconfinement toujours possible, cela sera chose faite le 15 août à Douarnenez (Finistère) où ils ont loué pour quinze jours une belle et grande villa avec vue sur la mer, capable d'accueillir quatorze personnes. En fait, ils sont à la fois impatients et inquiets, conscients qu'il faudra conserver une certaine distanciation sociale.

Les chaleureuses embrassades ce n'est pas encore pour tout de suite. Pour l'heure, ils s'attellent à l'organisation des vacances : la logistique des repas, les stages de voile et tennis pour les adolescents et les masques pour tout le monde !

Confinés en Bourgogne où ils ont pris leur retraite après vingt ans d'expatriation au Moyen-Orient et en Afrique, ils apprécient de se rendre à nouveau deux fois par mois à Paris où ils possèdent un pied-à-terre.

«Nos activités reprennent progressivement, mais les soirées restent rares. Nous avons beaucoup d'amis qui ont peur du virus et préfèrent rester cloîtrés chez eux.» Ancien cadre supérieur dans l'industrie pétrolière, François est aujourd'hui très actif dans une association pour les aveugles. Avant le confinement, le couple jouait au bridge tous les après-midi.

