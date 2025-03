Comment fonctionne le fonds d’investissement de Bpifrance pour financer la défense ?

La France renforce sa souveraineté stratégique en lançant un fonds d’investissement public, géré par Bpifrance, pour soutenir les PME de l'industrie de défense. (Crédit photo : Shutterstock)

Face aux tensions géopolitiques croissantes, la souveraineté stratégique de la France passe par le renforcement de son industrie de défense. Pour y parvenir, l'État mise sur un nouvel outil : un fonds d'investissement grand public dédié aux PME du secteur, piloté par Bpifrance. Comment fonctionne t'il et comment y accéder ?

La dégradation du contexte sécuritaire international souligne l'importance pour la France de disposer d'une base industrielle et technologique de défense (BITD) souveraine et résiliente afin d'assurer son autonomie stratégique. La BITD regroupe neuf grands groupes industriels ainsi qu'un réseau de 4.500 start-ups, PME et ETI, représentant 220.000 emplois. Pour accompagner une croissance estimée des carnets de commandes de 17,5 milliards d'euros d'ici 2030, elles devront mobiliser entre 5 et 7 milliards d'euros, dont 1 à 3 milliards en fonds propres. Pour permettre à ces entreprises d'accéder au financement nécessaire, l'État souhaite orienter l'épargne des Français vers les entreprises de défense. Ainsi, Bpifrance, la banque publique d'investissement, proposera bientôt un fonds d'investissement dédié aux start-ups, PME et ETI du secteur. Objectif : collecter 450 millions d'euros.

Un fonds « evergreen »

Ce nouveau fonds d'investissement, baptisé « Bpifrance Défense », offrira aux épargnants français la possibilité d'investir dans de petites et moyennes entreprises œuvrant dans les domaines de la défense, de la cybersécurité ou encore des technologies duales.

Il s'agira d'un fonds dit « evergreen » : contrairement aux fonds de private equity classiques, qui ont une durée de vie limitée (souvent 7 à 10 ans), un fonds evergreen peut continuer à investir et désinvestir indéfiniment. Cela permet de prolonger l'investissement dans le temps selon les besoins des entreprises financées. Il n'y a pas de date de liquidation imposée et le fonds peut rester actif tant qu'il est rentable ou pertinent. Les profits réalisés par les ventes d'actifs peuvent être réinvestis dans de nouvelles opportunités, sans obligation de redistribution aux investisseurs à court terme. Les investisseurs peuvent généralement entrer ou sortir du fonds à intervalles réguliers, contrairement aux fonds fermés où le capital est bloqué pendant plusieurs années.

Ce type de fonds, non coté, vise habituellement des rendements annuels pouvant aller de 6 à 10 %.

Modalités de souscription

Le fonds « Bpifrance Défense » sera accessible à partir de 500 euros. Il pourra être souscrit de plusieurs manières : via un contrat d'assurance-vie (en unités de compte), directement auprès de Bpifrance, ou encore par le biais d'un compte-titres. En revanche, les enveloppes fiscales comme le PEA ou le PEA-PME sont, pour l'instant, exclues du dispositif.

L'objectif est de capter une partie de l'épargne des Français – notamment les 2.000 milliards d'euros investis en assurance-vie – et de la réorienter vers ce secteur stratégique. Le gouvernement mise aussi sur la loi Industrie Verte adoptée en 2024 qui impose une part minimale de fonds de private equity dans la gestion pilotée des produits d'épargne retraite.

Un placement à long terme, sans incitation fiscale spécifique

Contrairement à d'autres produits de capital-investissement comme les FCPI, ce fonds ne bénéficiera pas d'avantage fiscal dédié. La fiscalité dépendra donc de l'enveloppe choisie pour y investir.

Un point important à retenir : les fonds investis seront bloqués pendant au moins cinq ans. Une mesure nécessaire pour permettre aux entreprises financées de se développer sereinement, mais qui implique un engagement sur le long terme.