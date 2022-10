Comment éviter les coupures d’électricité cet hiver ?

Décidemment, 2022 est l’année de toutes les angoisses... Après les pénuries d’eau qui ont marqué l’été, les soucis d’approvisionnement en électricité - sur fond de conflit Russo-Ukrainien, de faibles disponibilités du parc nucléaire français, et de flambée des prix du MWh - sont maintenant au cœur de toutes les préoccupations. Les éventuelles coupures en France cet hiver sont ainsi devenues un sujet prégnant. Pour faire face à ce risque, il y a l'espoir de températures clémentes, et un maître mot : la sobriété !

L’étude prévisionnelle de RTE

RTE (Réseau de transport d'électricité) est le gestionnaire responsable du réseau public de transport d'électricité haute tension en France métropolitaine. Il est notamment en charge de réaliser des « bilans prévisionnels pluriannuels ». Ces documents de prospective qui couvrent, en alternance, des périodes de 5, 10 ou 15 ans, sont établis en concertation avec tous les acteurs du secteur (producteurs, fournisseurs, distributeurs d’électricité et de gaz, ONG, organisations professionnelles etc..). L’étude prévisionnelle pour l’hiver 2022/2023 est pour le moins alarmiste : jamais le risque d’une rupture d’approvisionnement n’a été aussi important. « Plus de marge ! », a ainsi déclaré Xavier Piechaczyk le patron de RTE. Et l’opérateur de préciser : « Cette année, la période de vigilance commence exceptionnellement dès l’automne et s’étend désormais sur plusieurs mois ».

Quelles préconisations ?

Malgré le contexte, RTE tente de se montrer rassurant en précisant que « les situations extrêmes ne sont pas les plus probables » et que le réseau dispose « des moyens de sauvegarde du système électrique appropriés et proportionnés en fonction de l’ampleur d’un éventuel déséquilibre. » Dans la pire des hypothèses, celle où des « délestages programmés » seraient inévitables, le gestionnaire explique que les coupures seraient limitées à "deux heures par jour", dans "des zones ciblées". Pour éviter d’en arriver là, il invite les Français à la sobriété (limiter son chauffage électrique à 19°C, utiliser l'éclairage de façon optimisée, recourir de façon raisonnable aux appareils de cuisson...). Globalement, pour éviter les coupures, il suffirait, selon RTE, de baisser la consommation « de 1 à 5% dans la majorité des cas, et jusqu'à 15% dans les situations météorologiques les plus extrêmes ». Pour les y aider, le gestionnaire a élargi le dispositif EcoWatt, un outil qui permet d’alerter, en amont, les ménages, les entreprises et les collectivités, afin de les inciter à réduire leur consommation. Ce signal, mis en place depuis plusieurs années pourrait ainsi, à titre exceptionnel, être « activé jusqu'à six fois dans l'hiver ». Le gouvernement encore plus volontariste que le gestionnaire RTE, préconise pour sa part, une baisse de la consommation de 10%, pour les ménages et les entreprises. Quant à l’incitation du Président Macron à limiter la température d'une pièce à 19°C, bien qu’ayant fait beaucoup couler d’encre, elle s’appuie sur un texte existant. La mesure est en effet inscrite depuis 1978 dans le code de l'énergie. Les contrevenants s’exposent – en théorie – à une amende de 1.500 euros.