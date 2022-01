«Comment épargner quand on gagne 3.000 euros par mois ?» Nos conseils à Alfonso

Le patrimoine d'un abonné au Revenu. (© Artelette)

À 32 ans, Alfonso a déjà bien pris en main la construction de son patrimoine. Ces investissements en Bourse et dans l’immobilier méritent toutefois quelques ajustements. Nos conseils.

Alfonso (1) est dans une situation atypique. Il n’est ni locataire ni propriétaire de sa résidence principale car celle-ci appartient à son épouse.

Fort d’un salaire net mensuel de plus de 3.000 euros, il bénéficie donc d’une solide capacité d’épargne et se demande s’il en fait bon usage.

Abonné au Revenu depuis juin 2019, il a déjà acquis les bons réflexes de l’épargnant avisé. Il a investi en Bourse mais aussi dans l’immobilier et ses placements sans risque ne sont pas pléthoriques. Mais quelques ajustements sont nécessaires pour optimiser la construction de son patrimoine.

Bourse, immobilier et PEL

Le trentenaire détient 170.000 euros répartis entre immobilier (32%), Bourse via une assurance vie et un PEA (26%) et des supports sans risque (42%). Le poids de l’épargne de précaution ne nous semble pas exagéré compte tenu du fait qu’Alfonso n’est pas propriétaire de son logement. Elle est en outre en grande majorité placée sur un plan d’épargne logement (PEL) ouvert en 2014 et rapportant 2,07% nets de prélèvements sociaux. Un rendement imbattable dans l’univers actuel des placements sans risque et qui couvre presque le haut niveau de l’inflation.

La proportion d’investissements dynamiques devrait en outre augmenter car Alfonso consacre la grande majorité de son épargne mensuelle à la Bourse et à l’immobilier.

Dans le détail, il place 1.500 euros