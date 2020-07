Comment épargner 100.000 euros en dix ans ?

Aucune solution miracle n'existe pour mettre 100.000 euros de coté en une décennie. (© Fotolia)

Mettre de côté 100.000 euros en une décennie réclame un effort d'épargne important qui n'est pas accessible à tous les budgets. Il existe malgré tout des astuces pour rendre cet objectif plus facilement atteignable, en acceptant toutefois de prendre un minimum de risque.

Pour faire le tour du monde, lancer une entreprise ou tout simplement vous sécuriser, vous souhaiteriez mettre un gros pécule de côté. L'objectif ? Placer 100.000 euros en dix ans en partant de rien.

Il n'existe aucune solution magique pour atteindre ce but. Ne cédez surtout pas aux promesses de rendements miracles qui circulent sur Internet ou ailleurs, et qui sont autant d'arnaques ou d'investissements beaucoup plus risqués qu'annoncé.

800 euros par mois

Si vous vous contentez d'épargner sans placer l'argent, il vous faudra thésauriser 10.000 euros par an, soit 833 euros par mois. Il est bien sûr possible de réduire cet effort, y compris sans prendre de risque.

En logeant les sommes épargnées sur des livrets réglementés (Livret A, LDDS) et sur un PEL ouvert pour l'occasion, l'effort se trouve ramené à 810 euros par mois, soit 23 euros de moins (1). Si vous optez pour le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, l'épargne mensuelle nécessaire pourrait tomber à un peu moins de 800 euros, en supposant que le rendement de ce placement ressorte à 1% par an sur l'ensemble de la période (ce qui n'a rien d'évident).

À moins de disposer d'une très bonne rémunération ou d'avoir très peu de dépenses contraintes, économiser 100.000 euros en une décennie sans prendre de risque s'avère donc difficile.

Moins de 700 euros grâce à la Bourse ?

Investir en