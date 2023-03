En 2021, une prestation de retraite attribuée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) sur sept comportait des erreurs. Voici comment faire pour les corriger.

Comment déclarer les erreurs dans le calcul de votre retraite ? - iStock-Ilya Ginzburg

Un plus grand nombre de dossiers

Selon un récent rapport de la Cour des comptes, une prestation de retraite sur sept attribuée en 2021 comportait des erreurs, contre une sur six en 2020. Malgré une légère amélioration, le taux d’erreur reste élevé et impacte en grande partie les nouveaux dossiers. Ces fautes s’expliquent notamment par l’augmentation du nombre de personnes ayant atteint l’âge de la retraite ces dernières années. Cet accroissement représente un surplus évident d’activité pour les caisses de retraite, d’autant plus que les dossiers de carrière soumis sont de plus en plus longs et complexes. Les irrégularités constatées concernent notamment la mauvaise prise en compte des périodes d’activités dites « atypiques », comme une ou plusieurs périodes de chômage, de congé maternité, de travail à l’étranger ou de service militaire. Le changement de statut semble (cadre, indépendant, ouvrier) semble également impacter la prise en charge des dossiers.

Que faire en cas d’erreur ?

Les pensions de retraite sont calculées sur la base des renseignements directement fournis par les employeurs, Pôle emploi ou encore la Caisse d’assurance maladie. Le relevé individuel de situation (RIS) récapitule les droits acquis au cours de la carrière professionnelle. Pour se prémunir de toute erreur, il est préférable de prendre les devants et de consulter le RIS avant l’âge de la retraite. Les futurs retraités ont la possibilité d’entreprendre des démarches de réclamation pour corriger les éventuelles erreurs sur leur dossier. Le délai de réclamation s’étire sur un délai de 5 ans et les démarches dépendent du régime de retraite concerné et de l’âge du demandeur. À partir de 55 ans, les réclamations peuvent être effectuées en ligne sur le site inter-régimes du GIP Union Retraite : info-retraite.fr. Les caisses fautives effectueront directement les régularisations. Avant 55 ans, les demandes de corrections doivent être envoyées individuellement à chaque régime de retraite concerné.

Vérifier son relevé de carrière

La consultation du RIS reste la meilleure manière d’éviter les erreurs. Il est envoyé tous les 5 ans à partir de 35 ans à chaque travailleur ayant acquis des droits à la retraite. Ce document peut également être consulté en ligne en se connectant à l’espace personnel sur le site de l’Assurance retraite de la Sécurité sociale. Un examen scrupuleux des informations comprises dans le RIS permet d’identifier les éventuelles erreurs, comme les trimestres oubliés ou la mauvaise prise en compte de périodes d’activités dites atypiques.