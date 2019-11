Comment choisir sa mutuelle à la retraite ?

Quand arrive le moment de prendre sa retraite, la question de bénéficier d'une couverture santé performante se pose, car avec l'âge les besoins vont en grandissant. Alors faut-il conserver sa mutuelle existante ou en changer ? Comment procéder au bon choix ? Voici des clés pour y voir plus clair.

iStock-katleho Seisa

Choisir sa mutuelle à la retraite : les points essentiels d'un bon contrat

Le cas de l'hospitalisation

Médecin généraliste, frais dentaires, soins d'optique, audition, hospitalisation... pour choisir un contrat de mutuelle santé adapté à sa situation de retraité, se pencher sur ces garanties de base est primordial, car il s'agit là de frais de santé qui sont fréquemment engagés par les retraités de tous âges. Les consultations chez un médecin généraliste peuvent être soit au tarif conventionné de secteur 1 ou de secteur 2. Dans le cas d'un médecin de secteur 1, aucun problème puisque tous les contrats de mutuelle remboursent la totalité du reste à charge de la consultation. Ce qui n'est pas le cas pour le médecin de secteur 2. Dans ce cas précis, il faut se pencher avec attention sur les offres de remboursement proposées par les mutuelles, car elles peuvent différer dans des proportions importantes selon les contrats. En fonction de la couverture choisie et du montant de la cotisation mensuelle, le reste à charge sera ainsi plus ou moins important. L'optique est un poste de dépenses important pour les retraités, que cela soit pour des consultations, des interventions chirurgicales ou plus couramment pour l'achat de verres et de montures. Une étude met d'ailleurs en valeur le fait qu'une paire de verres progressifs et une monture de lunettes coûtent en moyenne près de 450 euros. D'où l'importance d'être le mieux pris en charge possible. Pour cela, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence entre plusieurs mutuelles tout en sachant que pour obtenir un remboursement total, les cotisations mensuelles sont élevées, de l'ordre de 130 € par mois. L'audition compte parmi les frais de santé les plus importants, car l'achat de prothèses auditives est des plus coûteux, pouvant atteindre près de 2 000 € par oreille. Et le reste à charge est quant à lui également important, près de 1 000 € par oreille. Un « reste à charge zéro » est cependant en cours d'application, mais de manière progressive, soit jusqu'à 2021. Aussi, si vous ne pouvez pas attendre cette échéance, passer au crible les garanties du contrat sur cette catégorie de soins est essentiel pour être bien couvert. Pour ce qui est des frais dentaires, sachez qu'un bon contrat de mutuelle propose en général une couverture de l'ordre de 300 % voire 400 % du tarif de la Sécurité sociale, ce qui permet d'avoir un reste à charge de 200 € environ pour la pose d'une couronne par exemple.À côté de ces frais de santé courants, les dépenses liées à une possible hospitalisation sont également à prendre en considération. La bonne approche consiste à se pencher sur les garanties proposées dans le contrat pour ce qui est des actes chirurgicaux et des séjours hospitaliers. Sur ce point, il est primordial de bien savoir quel sera le montant du reste à charge. Une bonne mutuelle santé doit ainsi bien prendre en charge les consultations auprès d'un spécialiste, d'un chirurgien et d'un anesthésiste de même que les actes qu'ils sont amenés à réaliser. Aussi, certains contrats proposent une prise en charge optimale des nuitées en chambre privée, un autre point essentiel à prendre en compte pour bien faire son choix.