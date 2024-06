Comment ce site ferroviaire bordelais se métamorphose en un quartier dynamique

Non loin de la gare Bordeaux-Saint-Jean, un ancien site ferroviaire où les citernes destinées aux locomotives à vapeur ne servent plus évolue en un véritable quartier avec des logements, des commerces et parkings.

De petites échoppes bordelaises, ces maisons de villes généralement de plain-pied, cohabitent ici avec d‘anciennes citernes ferroviaires datant de 1854. Plus de 600 nouveaux logements voient également le jour dans cet ancien site ferroviaire situé à deux pas de la gare de Bordeaux Saint-Jean , le quartier Amédée-Saint-Germain, ainsi que des bureaux et des commerces. En 2015, la SNCF a transféré ses ateliers sur un autre domaine, laissant ce site en désuétude. Un passé ferroviaire qui a inspiré la conception du nouveau quartier. « Nous avons conservé les citernes qui alimentaient les locomotives à vapeur et les pompiers comme un totem, une mémoire du patrimoine ferroviaire », explique Virginie Humeau, directrice de projet chez Bordeaux Euratlantique, un établissement public d’aménagement qui a mené cette opération d’intérêt national. Ces citernes font aujourd’hui office de phare, de repère visible de loin. Les noms des rues: la promenade des Cheminots, la rue des Ateliers, la place des Citernes renvoient à l’histoire du lieu.

Quant aux logements fraîchement sortis de terre, ils s’inscrivent dans une certaine continuité, reprenant les codes des échoppes bordelaises. Tels des petits palais à l’architecture classique, ils s’élèvent sur quatre étages afin de ne pas donner le sentiment d’écraser les échoppes, ce qui offre une grande cohérence à ce quartier en pleine mutation. La blondeur des façades fait écho à la blancheur de la pierre bordelaise. Comme un rappel au passé ferroviaire du site, des percées visuelles ont été créées vers la voie ferrée.

Un 150 mètres carrés pour 450.000 euros

Sont proposés des logements en accession, en accession sociale, et à la location. « L’objectif étant de faire cohabiter des personnes différentes. Tous les halls d’entrée donnent sur la cour qui est à la fois un grand jardin et un espace de rencontre », souligne Umberto Napolitano, architecte à l’agence LAN. Les logements sociaux sont comme les logements en accession libre des duplex avec des chambres à l’étage ce qui offre des logements avec une grande hauteur sous plafonds. Même les logements en accession libre, non sociaux, sont proposés à des tarifs inférieurs au prix du marché. Un appartement de 150 mètres carrés est affiché à 450.000 euros par exemple, soit 3000 euros le mètre carré alors que le prix médian du mètre carré tourne plutôt autour de 4800 euros . Environ 111 logements sont vendus moins de 3000 euros TTC par mètre carré, 305 autres sont soumis à un prix moyen maximum, sensiblement sous la moyenne des prix constatés sur la Métropole. Le quartier comprend aussi 263 logements locatifs sociaux. Les grands logements, de quatre pièces et plus représentent 25% de l’offre du quartier pour accueillir des familles. Environ 200 arbres seront plantés dans le quartier, soit 10 fois plus qu’auparavant. Une transformation réussie en somme.