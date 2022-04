Comment booster le rendement de son assurance-vie en prenant le moins de risques possibles

(Crédits photo : Adobe Stock - )

1,1 % : c'est le rendement moyen du fonds euros en 2021, un rendement donc très inférieur à l'inflation. Autrement dit : conserver son capital sur le fonds euros de son assurance vie nuit à votre pouvoir d'achat. On comprend dès lors que les particuliers soient nombreux à se demander comment booster la performance de son assurance vie sans toutefois prendre trop de risques, les Français étant particulièrement averses au risque. Découvrez dans cet article 4 moyens de doper la performance de son contrat assurance vie sans prendre des risques démesurés.

Sélectionner les meilleurs fonds euros

D'abord, bien évidemment, on sera particulièrement attentif au rendement affiché par le fonds euros. Comme nous l'avons vu précédemment, la moyenne en 2021 se situait à 1,1 %, un rendement bien inférieur à l'inflation et donc très décevant, même pour un placement garanti en capital qui permet de retrouver son capital dans son intégralité.

Mais il ne s'agit que d'une moyenne et cela signifie qu'il existe bon nombre de fonds euros qui servent un taux d'intérêt inférieur mais aussi que certains d'entre eux affichent un rendement bien supérieur.

Il conviendra alors de chercher les meilleurs fonds euros. Pour cela, il peut être judicieux de s'éloigner du fonds euros classique et d'aller voir du côté des fonds euros nouvelle génération qui voient entrer dans leur composition de l'immobilier ou des actions. Ces fonds euros dynamiques ou fonds euros immobiliers sont eux aussi garantis en capital et les rachats peuvent intervenir à tout moment. Mais avec un horizon d'investissement long terme, il peut aussi être intéressant de se tourner vers les fonds euros croissance, là encore garantis en capital mais qui comportent une durée de blocage des fonds.

Investir en UC pour bénéficier d'un éventuel bonus sur le fonds euros

Sachez également que certains assureurs proposent une bonification du taux servi sur le fonds euros dès lors que les sommes investies sur le contrat sont conséquentes, et surtout, si une part non négligeable des encours est versée sur les supports en unités de compte (UC). Souvent, plus la part en UC est importante, plus le rendement du fonds euros l'est aussi.

Ce type d'offre est généralement proposée via les contrats distribués en ligne qui en plus présentent l'intérêt de pratiquer des frais très raisonnables.

Il est donc recommandé pour doper la performance du contrat d'investir une partie de ses encours sur les supports en unités de compte. Il est vrai que cette poche ne sera du coup pas garantie en capital mais il est possible tout de même d'opter pour des UC relativement peu risquées.

Miser sur les UC présentant le meilleur couple rendement/risque

Les supports en unités de compte sont des supports d'investissement très variés qui permettent d'investir sur des actions, des obligations, des ETF, des fonds, des SCPI, OPCI, SCI, etc.

Bien évidemment, ils ne comportent pas tous le même niveau de risque. Les SCPI, les fonds structurés et les ETF des grands indices boursiers européens ou US sont par exemple moins risqués que des actions d'entreprises sur les marchés émergents ou des investissements dans le non coté.

Pour évaluer le risque d'un placement, vous pouvez consulter son échelle de risque présente dans le DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).

De manière générale, vous devrez toujours opter pour les supports en unités de compte présentant le meilleur couple rendement-risque. Attention aux UC peu risquées qui affichent un rendement anémique, inférieur à celui du fonds euros. Une information à garder en tête au moment de choisir entre un fonds obligataire ou un ETF sur un grand indice boursier américain par exemple !

Les SCPI présentent souvent une alternative intéressante pour les investisseurs averses au risque. Rappelons qu'elles ont offert un rendement de 4,40 % en 2021 et présentent un risque de perte en capital certes réel mais pas démesuré. Attention cependant aux frais d'entrée.

Se laisser le temps

Enfin, pour doper la performance de son assurance vie en prenant un peu plus de risques mais sans se donner de sueurs froides, il est indispensable de laisser du temps au temps. C'est avec un horizon d'investissement d'une ou plusieurs dizaines d'années que vous pourrez valoriser considérablement votre capital dans la durée sans prendre trop de risques.

Deux paramètres entrent en compte : d'une part, vous pourrez bénéficier de la performance attractive des marchés actions et immobilier sur le long terme ; d'autre part, vous pourrez compter sur la magie des intérêts capitalisés pour faire grossir votre capital.

Pour finir, nous vous recommandons d'investir dans la durée régulièrement en mettant en place des versements programmés. C'est le meilleur moyen lisser le risque.