Vous êtes propriétaire d’un bien que vous souhaitez mettre en location ou plus exactement en colocation ? Voici les points essentiels à connaître.

Comment bien louer en colocation pour un bailleur ? - iStock.com / svetikd

La colocation en quelques mots

Un bien en colocation est un appartement ou encore une maison louée à titre de résidence principale par plusieurs personnes. Pour les locataires, cela permet de partager le loyer comme les frais. Pour le propriétaire, la colocation offre également divers avantages : la division du loyer en plusieurs parts lui permet d’augmenter son montant global ; le succès des biens proposés en colocation est important…

Bail individuel ou bail collectif ?

Mettre un bien à louer en colocation, c’est avoir le choix entre deux types de baux : le bail individuel ou le bail collectif. Le bail unique ou collectif est signé entre les colocataires et le propriétaire. Le bail individuel est signé entre chaque colocataire et le propriétaire. Lorsqu’il y a plusieurs baux, chaque colocataire a la responsabilité du paiement de sa part du loyer. En cas de bail collectif, et si la clause de solidarité apparaît, les colocataires sont responsables du paiement de toutes les parts. Ainsi, si l’un ne paye pas son loyer, les autres doivent compléter la somme manquante afin que le propriétaire perçoive le loyer mensuel complet. Sans clause de solidarité, les colocataires n’ont pas à assumer les impayés des autres. Avec la clause de solidarité, en cas de départ d’un colocataire, celui-ci reste solidaire des autres jusqu’à six mois après avoir quitté le logement. En cas de bail unique, si un colocataire ne paie pas son loyer, ce sont les garants qui doivent le faire. S’il y a une clause de solidarité, la règle des six mois après le départ du colocataire s’applique également au(x) garant(s). Concernant le dépôt de garantie, il est plus intéressant avec un bail unique. En cas de départ d’un colocataire, vous pouvez garder la totalité du dépôt (mais vous devez le restituer au départ du dernier colocataire) alors qu’avec plusieurs baux, vous devez restituer sa part à chaque personne. Enfin, en cas d’arrivée d’un nouveau colocataire, les baux multiples sont plus pratiques. Mais, le bail collectif reste le plus intéressant (financièrement parlant) pour le propriétaire.

Bon à savoir

Les couples pacsés ou mariés au moment de la signature du bail n’entrent pas dans la catégorie des colocataires. En colocation, le logement peut être loué vide ou meublé. Le propriétaire, comme les colocataires, doivent respecter les règles spécifiques à la catégorie du bien concerné. Les colocataires ont des obligations. L’entretien annuel de la chaudière et la souscription d’un contrat d’assurance habitation en font partie. Il est recommandé de rédiger un règlement intérieur (ou pacte de colocation). Ainsi, les colocataires prennent divers engagements écrits : partage des frais (électricité, taxe d’habitation, abonnement Internet…) et autres. Un compte bancaire commun peut aussi être une bonne idée mais ce n’est pas une obligation.