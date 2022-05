La retraite est généralement synonyme de baisse des revenus. Or, pour certaines personnes, la somme perçue chaque mois est trop faible. Voici donc quelques idées pour augmenter une petite retraite.

Comment augmenter une petite retraite ? / iStock-nd3000

Des aides financières

Avez-vous déjà entendu parler du minimum vieillesse ? Si vous résidez en France, que votre retraite ne dépasse pas un certain plafond ou encore que vous avez atteint l’âge légal de départ à la retraite, faites une demande d’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées). Cette pension mensuelle est versée par votre caisse de retraite. N’hésitez pas également à vous tourner vers votre Caf notamment afin de savoir si vous avez droit à certaines aides.

Être retraité… et travailler

Sous conditions, certains retraités peuvent travailler. Vous pouvez proposer vos services pour la garde d’enfants ou encore proposer votre aide pour les devoirs. Si le bouche-à-oreille peut vous aider à trouver ce type de petits emplois, vous pouvez aussi utiliser divers sites web mettant en relation parents, enfants et seniors. Vous pouvez également miser sur les atouts de votre âge et de votre expérience pour devenir mannequin senior. Un nombre croissant de marques parie en effet sur la « silver économie » et embauche des seniors pour promouvoir divers produits. Si cela vous dit, vous avez aussi la possibilité de devenir guide touristique. C’est l’occasion de gagner de l’argent tout en rencontrant du monde et en partageant vos connaissances sur votre région. Enfin, distribuer des journaux est une autre option envisageable pour compléter une petite retraite.

Autres idées pour augmenter votre retraite

Si vous touchez une petite retraite et que vous avez une chambre disponible chez vous, pourquoi ne pas vous lancer dans une colocation intergénérationnelle ? Des associations proposent de mettre en relation des retraités et des étudiants. En échange de petits services, par exemple, le jeune est logé pour un coût mensuel inférieur à celui d’un logement loué de façon classique. Cela permet aux étudiants de faire des économies et aux retraités de compléter leur retraite tout en ayant de la compagnie. Si vous avez des livres que vous n’utilisez plus, des vêtements en bon ou très bon état que vous ne portez plus ou encore des meubles anciens que vous n’utilisez pas, pourquoi ne pas les mettre en vente en ligne ? Vous avez le choix entre plusieurs plateformes et cela vous permettra, comme le dit l’expression, de « mettre du beurre dans les épinards ». Vous pouvez aussi louer votre matériel de bricolage/jardinage, par exemple. Et pour régaler les papilles de vos voisins tout en luttant contre le gaspillage alimentaire, vous pouvez vendre vos petits plats. Là aussi, divers sites Internet mettent en relation cordons bleus retraités et gourmands n’ayant pas forcément le temps (ou l’envie) de cuisiner. Il existe d’autres moyens de compléter une petite retraite tester des produits (cosmétiques, alimentaires…) ; louer votre cave ou encore votre garage… Un dernier conseil : dans la mesure du possible, tout au long de votre carrière, mettez de l’argent de côté afin de préparer votre retraite.