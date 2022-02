L’édition 2022 du Sommet Choose France était prévue le 17 janvier. Elle a été reportée à cause du contexte sanitaire mais une séquence consacrée à l’attractivité a été maintenue.

Choose France, it works ! / iStock-Niyazz

Plus de quatre milliards d’euros d’investissements étrangers

Emmanuel Macron a annoncé 21 projets d’investissements étrangers représentant plus de quatre milliards d’euros et 10 000 créations d’emplois plus 16 000 postes en CDI intérimaires (groupe Manpower). Ces 21 projets concernent les entreprises suivantes : Exotec ; Ikea ; Alsea ; Getir ; Collins Aerospace ; Ferrero ; Mars ; BASF ; Eastman ; Loop Industry ; Pfizer ; GSK ; Merck ; Dedalus ; Bristol Myers Squibb ; Biogen ; Accenture ; Morgan Stanley ; Cisco ; Equinix ; Enterprise.

Focus sur les projets

Exotec a annoncé un financement record de 335 millions de dollars (Goldman Sachs et Bpifrance). Elle rejoint le club des licornes. Ikea prévoit d’investir 650 millions d’euros sur trois ans (économie circulaire et transports durables). Alsea projette d’investir 80 millions d’euros entre 2022 et 2026 pour développer Starbucks France. De son côté Getir souhaite investir dans un réseau national de commerces de proximité avec, à la clé, 5 000 créations d’emplois. Collins Aerospace a annoncé un plan d’investissement de 30,2 millions d’euros pour 2022. Le groupe Ferrero envisage d’investir, dans les prochains mois, 36 millions d’euros en Normandie. Mars va investir 138 millions d’euros pour augmenter sa production et moderniser des sites. BASF (qui a reçu la visite du président de la République en janvier) va consacrer 300 millions d’euros à la construction d’une nouvelle usine de production d’hexaméthylènediamine (HMD). Pour Eastman, 850 millions d’euros vont être investis dans une usine de recyclage de plastiques employant 350 personnes (ouverture en 2025). Loop Industry va collaborer avec Suez pour lancer une usine de recyclage chimique du polytéréphtalate d’éthylène (250 millions d’euros et 180 emplois à la clé). Pfizer et Novasep vont collaborer dans le cadre de la lutte contre la COVID et investir 520 millions d’euros pour la recherche de pointe. GSK veut numériser son usine de Saint-Amand-les-Eaux et réduire l’empreinte carbone de son site normand (118 millions d’euros). Merck a annoncé 500 nouveaux recrutements dans le Bas-Rhin et 100 ouvertures de postes en Gironde. Pour Dedalus, 200 embauches sont prévues. Bristol Myers Squibb va notamment investir 110 millions d’euros dans la lutte contre le cancer. Biogen va investir dans l’intelligence artificielle (diagnostic de la sclérose en plaques) en collaborant avec TheraPanacea. Accenture prévoit le recrutement de 2 000 personnes en 2022. Enterprise souhaite recruter 60 personnes et ouvrir 20 agences en 2022. Enfin, Equinix va investir 750 millions d’euros sur trois années, créer 165 emplois et ouvrir un site d’hébergement informatique à Saint-Denis. Cisco veut investir 50 millions d’euros, sur trois ans également, afin d’accompagner les entreprises françaises dans les régions. Morgan Stanley va ouvrir un nouveau centre mondial de recherche appliquée (création de 80 à 100 emplois).

Choose France : ça fonctionne !

Entre 2017 et 2020, il y a eu 5 300 projets d’investissements étrangers en France. De plus, 140 000 emplois ont été maintenus ou créés. Enfin, pour la deuxième année de suite, la France est numéro un des pays les plus attractifs pour les investissements étrangers. Cette année, Emmanuel Macron a annoncé d’autres objectifs comme compter 10 géants de la tech au niveau européen d’ici à 2030.