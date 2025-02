Chômage : il ne déclare pas sa nouvelle activité à France Travail et doit rembourser 33 000 euros

Un Breton a été condamné à rembourser plus de 33 000 euros à France Travail pour de fausses déclarations. (illustration) (NoName_13 / Pixabay)

Entre juin 2014 et mars 2017, cet ancien habitant de Landerneau (Finistère) a perçu des allocations chômage alors qu'il avait retrouvé une activité. Le 3 février dernier, le tribunal de Brest l'a condamné à rembourser 32 935 € à France Travail Bretagne, qui s'était constitué partie civile, rapportent nos confrères de Ouest-France .

L'homme aujourd'hui âgé de 63 ans n'avait pas déclaré son nouveau travail auprès de Brest Métropole afin de continuer de percevoir son chômage. Au total, il aurait cumulé 34 déclarations mensongères. Il voulait, selon son avocate, se servir des allocations pour s'acquitter de ses dettes.

« Un record »

« La fraude représente des milliards d’euros par an à France Travail, ça met à mal tout le système ! » , a rappelé l'avocate de l'organisme Me Nathalie Of-Savary. Selon un rapport publié en 2024, la fraude sociale représenterait en France environ 13 milliards d'euros par an.

Pour le tribunal de Brest, les sommes détournées par le prévenu constituent « un record » . Le Breton, qui devra rembourser plus de 33 000 euros en comptant les dommages et intérêts, a également écopé de douze mois de prison avec sursis.