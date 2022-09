Chèque transport : bientôt une aide financière pour les usagers touchés par l'inflation ?

Cette aide financière pourrait prendre la forme d'un « chèque transport ». (illustration) (Bru-nO / PIxabay)

Le gouvernement souhaite soutenir financièrement les Français qui utilisent les trains au quotidien (Transiliens, TER…) en cette période d'inflation. Il réfléchit à la mise en place un chèque transport soumis à conditions de revenus pour les abonnés aux transports en commun. Il pourrait atteindre 50 €.

Compte tenu de la situation économique actuelle, avec une inflation très forte, le gouvernement réfléchit à la mise en place un chèque transport, selon les informations du Parisien . Cette aide financière, qui serait mise en place en 2023, donnerait un coup de pouce aux usagers des transports en commun (Transiliens, TER…).

Un chèque directement versé aux bénéficiaires

Plusieurs solutions sont discutées. Celle consistant à verser un chèque aux abonnés des transports publics est pour l'instant privilégiée, selon le quotidien francilien. Cela permettrait au gouvernement de ne pas faire transiter l'argent par les Régions, qui ont la charge du transport ferroviaire local.

« Avec un chèque, le bénéficiaire sait tout de suite à qui il le doit » , plaide une source proche du dossier. « Et puis, si on verse l’argent aux collectivités pour qu’elles le redistribuent, il y a toujours un risque de déperdition. »

Un chèque de 50 € pour les plus modestes

À l'image du chèque énergie, ce chèque transport serait réservé aux Français les plus modestes, mais on n'en sait pour l'instant pas plus. « Tout dépendra si on s’arrête à la classe moyenne inférieure ou supérieure, tous les arbitrages ne sont pas encore complètement rendus » , ajoute la source du Parisien .

Le montant du chèque pourrait atteindre 50 €, afin de couvrir le surcoût des transports liés à l'inflation. Cette solution permettrait au gouvernement de ne pas avoir à réduire la TVA de 10 % à 5,5 % dans les transports. Ce chèque transport fera partie du projet de loi de finances 2023 (PLF), qui doit être présenté fin septembre.