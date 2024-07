Chèque énergie : la démarche à réaliser pour les bénéficiaires qui auraient été oubliés

Les personnes

Si le chèque énergie a été envoyé à 5,5 millions de bénéficiaires entre le 2 et le 25 avril derniers, le système automatique a peut-être oublié certains Français. À partir de ce jeudi, ils ont toutefois la possibilité de le réclamer «via une plateforme dédiée» , précise le site du Médiateur national de l’énergie. L’organisme évoque notamment les cas de personnes «dont leur situation a changé en 2022 comme les jeunes entrants dans la vie active, un ménage avec une baisse de revenu ou avec un nouvel enfant par exemple» .

Pour vérifier si vous êtes éligible au chèque énergie, il suffit de se rendre sur le simulateur du site chequenergie.gouv.fr. Si vous êtes éligible à ce coup de pouce, vous pourrez ensuite faire une demande sur le même site. Il faudra alors vous fournir de votre numéro fiscal, de votre pièce d’identité et d’une facture d’énergie. «Après étude de leur dossier, les ménages éligibles recevront leur chèque énergie sous un délai maximum d’un mois» , explique le ministère de l’Économie. À noter que le guichet de demande restera ouvert en ligne jusqu’au 31 décembre 2024. Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, elles ont la possibilité d’appeler le service «chèque énergie» au 0 805 204 805 pour connaître les documents à envoyer et l’adresse d’envoi afin de débloquer leur chèque énergie.

Pour rappel, ce chèque énergie est destiné aux ménages les plus modestes pour régler une partie de leurs factures d’électricité, de gaz, de chauffage au bois ou au fioul et certains travaux de rénovation énergétique. Son montant annuel varie entre 48 et 277 euros, calculé selon le revenu fiscal de référence et la composition du ménage.