Chèque énergie : l'aide de 100 euros bientôt versée, le calendrier dévoilé

Une aide de 100 euros va être versée pour aider les ménages face à la hausse des prix de l'énergie. (Pixabay / Gerd Altmann)

5,8 millions de bénéficiaires vont recevoir le chèque permettant de faire face à la hausse du prix de l'énergie. Cette aide d'un montant de 100 euros sera distribuée du 13 au 22 décembre.

Annoncé au mois de septembre, le bonus de 100 euros pour faire face à la hausse des tarifs de l'énergie va bientôt arriver. Remise à 5,8 millions de ménages modestes, l'aide va être distribuée en deux temps à compter de la mi-décembre, selon le lieu de résidence, rapporte Le Parisien. Les bénéficiaires n'ont rien à faire. Il suffit d'attendre le courrier.

Un calendrier a été mis en ligne par le ministère de la Transition écologique. La France est ainsi découpée en deux parties. Ce sont d'abord les bénéficiaires habitant en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Grand-Est (sauf le Bas-Rhin), Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire et départements d’Outre-Mer qui sont concernés par le premier envoi. Celui-ci interviendra dans la semaine du 13 au 17 décembre. Les bénéficiaires de la Creuse, de la Corrèze et des Deux-Sèvres faisant partie de la région Nouvelle-Aquitaine sont également concernés.

Des délais de deux à quatre jours

Un deuxième envoi de chèques interviendra entre le 20 et le 22 décembre et concerna les bénéficiaires du Bas-Rhin, de Nouvelle-Aquitaine (hormis les trois départements déjà cités), d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Ceux qui ont décidé d'attribuer directement le bonus énergie à leur fournisseur recevront un email indiquant que la consigne a été suivie. En raison du grand nombre d’envois, il est possible que le calendrier souffre de délais allant de deux à quatre jours. Les derniers envois devraient donc intervenir le 26 décembre.

Ce chèque énergie vient en complément de l'aide classique qui intervient chaque année et qui est envoyée entre fin mars et fin avril, rappellent nos confrères. Son montant varie entre 48 euros et 277 euros, selon les critères fiscaux.