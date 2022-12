Chèque carburant : qui est concerné ? Comment faire la demande ?

Cette indemnité d'un montant de 100 euros sera attribuée à dix millions de Français... Voici ce qu'il faut savoir.

Élisabeth Borne l'a annoncé mercredi : dix millions de Français, les plus modestes, pourront recevoir une aide de 100 euros pour compenser les hausses des prix du carburant. Le dispositif viendra remplacer dès le mois de janvier la ristourne de 10 centimes à la pompe, en vigueur jusqu'à la fin de l'année . Dans le budget 2023, cette nouvelle prime représente une enveloppe d'un milliard d'euros, plus faible que l'estimation initiale d'1,5 milliard d'euros. Qui est éligible à ce chèque ? Comment le réclamer ? Et comment sera-t-il versé ? Le Figaro fait le point sur cette nouvelle aide.

Qui a le droit au chèque carburant ?

En tout, jusqu'à dix millions de Français, « les plus modestes », pourront bénéficier de ce chèque de 100 euros. Ce dernier d'adresse aux travailleurs, comme les salariés, les fonctionnaires ou les indépendants. Seule condition : le revenu fiscal de référence par part ne doit pas dépasser 14.700 euros en 2021. Selon les estimations de Bercy, une personne seule ne doit pas avoir gagné plus de 1314 euros nets par mois l'année dernière. Un couple avec un enfant ou une femme seule avec deux enfants ou un couple avec deux enfants auront le même plafond de revenus de 3285 euros mensuels. Enfin, un couple avec trois enfants doit avoir déclaré 5255 euros par mois comme revenu fiscal de référence en 2021. À noter que si deux adultes sont imposables, l'aide pourra être doublée à 200 euros pour l'ensemble du ménage.

Cette aide concerne toutes les voitures thermiques , quel que soit leur carburant. Les véhicules hybrides, électriques et les deux-roues sont également éligibles. Aucune condition kilométrique n'est exigée pour recevoir le chèque. Selon Matignon, le montant de 100 euros « représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre » à la pompe, « sur la base des trajets moyens » des Français, soit 12.000 kilomètres sur une année.

Qui ne sera pas éligible ?

L'indemnité carburant s'adresse uniquement aux personnes qui travaillent et exclut ainsi les retraités, parents au foyer et les chômeurs. Pour les demandeurs d'emploi, une aide spécifique est accordée par Pôle Emploi pour rembourser leurs déplacements liés à leur recherche de travail.

Comment bénéficier du chèque carburant ? Et comment sera versée cette aide ?

Pour recevoir le chèque, il faudra s'inscrire directement sur le site des impôts , où un espace dédié sera mis en ligne « dès le 16 janvier », selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire . Vous devrez renseigner votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation et remplir une déclaration sur l'honneur indiquant que vous utilisez bien votre voiture pour vous rendre au travail. Une fois la demande validée, les 100 euros seront crédités huit jours plus tard en une seule fois directement sur votre compte bancaire. Le ministère de l'Économie précise que des contrôles aléatoires seront effectués, sans préciser la nature des sanctions pour les contrevenants.

Est-il cumulable avec les autres aides du gouvernement ?

Ce chèque carburant pourra être cumulé avec les autres aides délivrées par le gouvernement. Parmi les cinq primes en vigueur, seuls les chèques du chauffage au bois et celui au fioul ne sont pas cumulables. À noter que pour le chèque fioul, sur 1,6 million de ménages éligibles, 200.000 ont déjà été identifiés par le gouvernement et recevront directement leur aide sur leur compte bancaire.