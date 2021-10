Chaudière à bois, pompe à chaleur... Dans quel équipement investir pour réduire votre facture de chauffage ?

FIGARO DEMAIN - Alors que les prix du gaz et de l'électricité flambent, Le Figaro fait le point sur les différentes options.

Les prix du gaz et de l'électricité s'envolent. Depuis le 1er octobre, les prix régulés du gaz ont augmenté de 12,8 %, après avoir pris déjà 25 % cet été sous la pression des marchés mondiaux. Pour limiter cette hausse, Jean Castex a annoncé la mise en place d'un « bouclier tarifaire » en bloquant les prix du gaz jusqu'en avril. Du côté de l'électricité, le tarif devait également connaître une hausse d'environ 12% en février. Mais le premier ministre Jean Castex a annoncé la diminution d'une taxe qui permettra de limiter à la hausse à 4%.

Pour réduire durablement votre facture, il peut être intéressant de faire l'acquisition d'équipements. Malgré un investissement qui peut être conséquent au départ, ils deviennent rentables après quelques années :

Acquérir une chaudière au gaz à très haute performance énergétique

La chaudière au gaz à très haute performance énergétique est adaptée aux appartements comme aux maisons. Comme son nom l'indique, elle nécessite un raccordement gaz. Son coût d'acquisition est compris entre 4000 et 5000 euros, mais avec l'aide Ma prime rénov', qui permet de financer des travaux et des dépenses de rénovation énergétique ainsi que les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), ce coût peut être réduit. « Le reste à charge peut varier in fine entre 1500 et 3300 euros car ces deux aides sont indexées en fonction des revenus. Passer d'une vieille chaudière à une THPE permet des gains de consommation de l'ordre de 30% et est rentabilisée au bout d'environ cinq ans», selon Audrey Zermati, directrice stratégie d'Effy, spécialiste de la rénovation énergétique.

Il est à noter qu'entre la commande et l'installation de la nouvelle chaudière, il faut compter entre un et deux mois. « Il vaut mieux passer commande dès aujourd'hui car plus nous allons nous approcher de l'hiver, plus les installateurs seront pris d'assaut », prévient-elle.

Opter pour la pompe à chaleur

Parce qu'elle nécessite l'installation d'une unité extérieure de très grande taille, la pompe à chaleur (PAC) est surtout envisageable pour les maisons possédant un extérieur. Il s'agit d'un équipement de chauffage thermodynamique à énergie renouvelable. Elle prélève des calories dans une source renouvelable tel que l'air extérieur pour la transférer à plus haute température vers un autre milieu (un bâtiment, un local, un logement…). Son coût varie entre 10.500 et 12.500 euros mais avec les aides Ma prime rénov' et les Certificats d'Économies d'Énergie, le reste à charger peut aller de 2100 euros à 10.000 euros en fonction des revenus du foyer.

« Passer d'une vieille chaudière à une pompe à chaleur permet de réaliser 50% d'économie sur sa facture. L'investissement est rentabilisé à partir de cinq ans à six ans », affirme Audrey Zermati d'Effy. Un à deux mois sont également nécessaires de l'achat à la mise en place de cet équipement. «C'est un investissement mais on considère que c'est le bon moment pour l'effectuer grâce aux aides de l'État. La demande s'accélère depuis quelques semaines», décrit-elle. À noter que, la plupart du temps, vous devrez disposer d'un appoint de chauffage, le plus souvent électrique, qui prendra le relais de votre pompe dans les situations extrêmes.

Investir dans une chaudière à bois

L'acquisition d'une chaudière à bois s'accompagne la plupart du temps de la création d'un conduit de cheminée, ce qui est surtout possible dans les maisons. Il apparaît en effet relativement délicat d'en créer un dans un immeuble. Ce type de chaudière coûte entre 7000 et 20.000 euros et convient surtout aux maisons ou comme système de chauffage collectif de plusieurs appartements. Les aides peuvent monter jusqu'à 14.000 euros, en fonction des revenus. Le bois qui l'alimente est aujourd’hui beaucoup moins cher que les autres sources d'énergie comme le gaz ou l'électricité. Le granulé en bois vaut environ 7 centimes/kWh contre environ 16 centimes/ kWh pour l'électricité.

« En 2020, 15.000 chaudières à bois ont été vendues. En 2021, c'est le double. La chaudière à bois est rentabilisée en moins de cinq ans, sauf pour les ménages les plus aisés qui ne bénéficieront pas beaucoup des aides de l'État », met en avant Eric Vial, directeur de Propellet, association nationale du chauffage au granulé. Comme pour les autres équipements, il faut compter entre un et deux mois pour sa mise en place.

Utiliser un poêle à bois

Utilisable en appartement comme en maison, le poêle à bois peut représenter votre équipement de chauffage principal à condition que votre logement soit bien isolé. Sinon, un équipement complémentaire sera nécessaire. Un poêle à bois coûte entre 2000 et 6000 euros mais les aides cumulées peuvent atteindre jusqu'à 3000 euros pour les foyers les plus modestes. Le poêle peut être raccordé à des tuyaux répartis dans toute la maison, qui permettent de transporter l'air chaud dans les autres pièces. « Cependant, il a seulement deux ou trois jours d'autonomie. Le poêle doit ensuite être à nouveau rempli de bûches ou de granulés de bois », explique Eric Vial de Propellet.

Pour rappel, le granulé de bois vaut environ 7 centimes/kWh et le bois bûche atteint les 4 centimes, mais encore faut-il pouvoir le stocker. « En 2021, nous tablons sur la vente de 200.000 poêles contre 127.000 en 2020. Le poêle à bois est également rentabilisées en moins de cinq ans », revendique Eric Vial qui tient à souligner que le bois utilisé pour les granulés ne nécessite pas d'abattage d'arbres spécifiquement effectuer pour les fabriquer.