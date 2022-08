Châteaudun: l’Hôtel-Dieu promis au médiatique antiquaire Julien Cohen

L’ancien expert d’«Affaire conclue», qui veut ouvrir des «maisons des brocanteurs», avait jeté son dévolu sur une église abbatiale mais a finalement dû opter pour cet ancien hôpital.

Affaire (quasi) conclue pour l’animateur et brocanteur Julien Cohen! L’ancien expert d’«Affaire conclue» diffusée sur France 2 , où des vendeurs font expertiser des objets par des spécialistes, va pouvoir acquérir l’ancien Hôtel-Dieu de Châteaudun, dans l’Eure-et-Loir (28), selon Actu.fr . Le projet de Julien Cohen? Faire de cet édifice, fondé au 11e siècle et qui a servi d’hôpital jusqu’en 1976, une «maison de brocanteurs». Un projet que l’homme d’affaires avait en tête pour l’église abbatiale de la Madeleine, classée aux Monuments historiques et située dans cette même ville de Châteaudun. Mais face au tollé suscité chez les habitants et le diocèse, la mairie a fait machine arrière et Julien Cohen a donc jeté son dévolu sur l’ancien Hôtel-Dieu .

« Les Maisons des brocanteurs, ce sont des surfaces de 800 à 2000 m² mis à disposition d’exposants au sein de lieux d’exception situés en centre-ville », comme l’indique Julien Cohen sur son site . Elles ont « vocation à redynamiser les centres-villes ». C’est pourquoi le maire de Châteaudun, Fabien Verdier (DVG), a accueilli le projet à bras ouverts dès ses prémices. C’est également l’occasion de redonner vie au patrimoine de la cité dunoise. « Julien Cohen est le bienvenu à Châteaudun. Son projet de Maison des brocanteurs a beaucoup de sens dans notre ville de Châteaudun, à 130 km de Paris, dans une ville au patrimoine exceptionnel, sa Légion d’honneur, ses 58 monuments classés/inscrits: 50ème commune patrimoniale de France », se réjouit le maire de la ville auprès d’ Actu.fr .

Une pétition avec 2800 signatures

Il y a quelques mois, Julien Cohen a présenté son projet aux habitants, en assumant son ambition de faire de l’ancien Hôtel-Dieu « le plus beau centre d’antiquaires du monde !». L’homme reconnaissable à ses lunettes bleues devrait acquérir l’ancien hôpital pour 280.000 euros, la promesse de vente venant d’être signée. L’Hôtel-Dieu qui jouxte l’église a su séduire le brocanteur et son intérêt n’a pas créé la polémique cette fois. De nombreux travaux sont toutefois à prévoir pour réussir la mue de l’ancien hôpital. C’est « Tchernobyl au rez-de-chaussée, Lascaux au premier étage… sans parler d’une odeur terrible de pigeons morts et de déjections », commente l’antiquaire tout en admirant les extérieurs de l’édifice qui méritent un effet « waouh ».

Pour Julien Cohen, il s’agit du 4e village de brocanteurs, après les deux implantés à Péronne, dans la Somme (80) et un à Avallon, dans l’Yonne (89). À Péronne, il a investi un immeuble qui abritait la Banque de France et à Avallon, ce sont d’anciens abattoirs qui ont été sélectionnés par ses soins. Délesté de ses obligations médiatiques, le spécialiste des brocantes va pouvoir continuer de s’occuper de ses «Maisons».