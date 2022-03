Avez-vous déjà entrepris de changer de banque ? Nombreux sont ceux qui y songent sans pour autant sauter le pas.

Changer de banque, peu de Français le font même s’ils sont tentés / iStock-Kerkez

Une enquête de l’ACPR

En 2021, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, institution intégrée à la Banque de France, a mené une enquête en lien avec l’application du dispositif d’aide à la mobilité bancaire. L’ACPR a mené son étude par questionnaire auprès de 14 établissements bancaires (dont quatre banques en ligne) représentant près de 50 % du marché des comptes de dépôt. La conclusion de l’enquête ? Quelques points sont à améliorer. Le dispositif d’aide à la mobilité bancaire a été mis en place avec la loi du 17 mars 2014 puis complété par celle du 6 août 2015. Il permet aux clients (particuliers), lors de l’ouverture d’un nouveau compte et de la fermeture de l’ancien, de bénéficier gratuitement du transfert automatisé de leurs paiements réguliers. Les établissements bancaires doivent respecter diverses règles : 22 jours ouvrés de délai pour effectuer les démarches de transfert des opérations ; La fermeture du compte à la date demandée par le client et au plus tôt 30 jours calendaires à partir de la signature du mandat avec la nouvelle banque… L’ACPR a dressé plusieurs constats : le dispositif d’aide à la mobilité bancaire est peu utilisé ; il y a d’importants retards concernant la clôture des comptes même si ces retards sont en baisse : 53 jours en 2020 contre 93 jours en 2019 ; les clients particuliers ne sont pas suffisamment informés et accompagnés ; le motif de rejet de mobilité doit être mieux explicité… De plus, alors que de la documentation sur la mobilité bancaire devrait être à disposition des clients dans les agences, ce n’est pas toujours le cas. De même, certaines banques présentent le dispositif après la signature de la convention de compte et non au moment de cette signature comme cela devrait être le cas. « S’il ressort de l’enquête [...] que le dispositif de mobilité bancaire est, dans l’ensemble, appliqué dans le respect de la réglementation, l’Autorité veillera à la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires. »

Les Français et le changement de banque

En 2020, moins de 5 % des Français ont changé de banque contre un peu plus de 5 % en 2019. Cela signifie-t-il que les autres Français sont satisfaits de leur établissement bancaire ? Pas forcément. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer leur réticence face à un changement d’établissement. Pour commencer, il y a évidemment le contexte sanitaire qui a compliqué bon nombre de choses dont les démarches administratives (qui ne sont déjà pas forcément une partie de plaisir en temps normal). En outre, les problèmes évoqués précédemment (comme le rejet de la demande de changement de banque) n’incitent pas les Français à changer de banque. Enfin, certains ignorent tout simplement l’existence du dispositif d’aide à la mobilité bancaire. Des mesures ont été prises afin d’encourager les particuliers à changer de banque s’ils en ressentent le besoin. Force est de constater que ces mesures ne sont pas un grand succès.