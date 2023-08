Cette villa aux États-Unis a été vendue au prix record de 126 millions d’euros

Il s’agit d’un record pour l’État du Connecticut, à l’est des États-Unis, où cette propriété d’environ 1200 m² est située.

C’est du jamais vu! Dans le Connecticut, à l’est des États-Unis (voir la carte ci-dessous), une villa vient d’être vendue près de 139 millions de dollars (126 millions d’euros). Un record pour cet État du sud de la Nouvelle-Angleterre. Et dire qu’elle avait mis en vente 150 millions de dollars! Ce n’est pas la première fois que cette propriété, située dans le quartier huppé de Greenwich, enregistre un prix de vente record.

En 2014, cette demeure d’une surface avoisinant les 1200 m² et campée sur un terrain de 20 hectares, avait changé de mains contre 120 millions de dollars. Mais cette vente exceptionnelle est pour autant loin d’avoir établi le nouveau record aux États-Unis. C’est un penthouse à New York, dans le quartier de Manhattan, qui est en tête des demeures les plus chères . Son prix de vente? 238 millions de dollars (près de 217 millions d’euros). Construite à la fin du 19e siècle, cette résidence de style victorien, aux tours en pierre de style Renaissance française, est composée de huit chambres et d’autant de salles de bains. Elle a été « méticuleusement restaurée » au fil des ans, souligne Sotheby’s International Realty, le réseau immobilier de luxe qui l’avait mise en vente.

Verger de pommiers, piscines, tennis sur gazon

Considérée comme le « dernier grand domaine de Greenwich », la propriété est accessible par une longue allée bordée d’arbres. Situé sur une péninsule privée à 12 mètres au-dessus de l’eau, le domaine dispose d’un verger de pommiers. S’il y a des sportifs parmi les acheteurs, ils seront aussi comblés avec une piscine et un court de tennis en gazon. S’ils préfèrent les étendues d’eau plus vastes, deux plages privées sont à leur disposition. Ajoutez à cela une remise à calèches, deux serres ou encore un pool house. Et vous comprendrez pourquoi cette villa a atteint un prix aussi élevé.