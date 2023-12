Cette solution innovation d’une start-up française permet de convertir les véhicules diesel au GPL

Si l’hybridation essence-GPL est faisable depuis plus de 40 ans, celle diesel-GPL était encore impossible en France. (Paulina101 / Pixabay)

Si elles ne sont qu’au nombre de onze pour l’instant, les zones à faibles émissions (ZFE), ces zones uniquement accessibles aux véhicules les moins polluants selon le système Crit’Air, vont se généraliser aux 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici 2025. Une mesure qui pourrait exclure environ 18 millions de véhicules diesel. Une solution leur a toutefois été récemment apportée par la start-up française Rétrogaz, rapporte Le Parisien .

Une innovation

L’entreprise vient en effet de lancer un kit qui permet aux vieux véhicules diesel de pouvoir aussi rouler au gaz de pétrole liquéfié (GPL). Ce dispositif a nécessité deux ans de travail. Il représente une innovation, car si l’hybridation essence-GPL est faisable depuis plus de 40 ans, celle diesel-GPL était encore impossible en France.

Concrètement, le système s’adapte sur n’importe quelle voiture thermique, même les utilitaires, à l’exception des deux-roues. Il se compose d’un réservoir monté à l’arrière, d’une trappe pour le carburant, et d’un système parallèle pour apporter le GPL sans modifier le mécanisme existant. « À l’intérieur de l’habitacle, le conducteur dispose d’un bouton pour choisir son carburant » , a ajouté Iphigénie Ngounou, la PDG de Rétrogaz.

Entre 3 000 et 4 000 euros

Ce kit a été validé par les services de l’État, mais chaque véhicule transformé devra être vérifié par les agents des mines. Après homologation, cette modification permettrait, selon l’association 40 Millions d’automobilistes et Rétrogaz, de changer sa carte grise et d’obtenir la vignette Crit’Air 1 qui garantit l’accès aux ZFE.

Niveau prix, il faut compter entre 3 000 et 4 000 euros en fonction de la taille du modèle. « C’est un kit qui s’autofinance. Avec un litre de GPL à moins d’un euro (contre 1,78 euro pour le gazole), on économise plusieurs centaines d’euros par an » , a détaillé à nos confrères Pierre Chasseray, porte-parole de l’association 40 Millions d’automobilistes. L’installation se fait en deux jours, soit dans l’un des deux ateliers Rétrogaz à Morainvilliers (Yvelines) et à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), soit dans l’un des quinze garages indépendants partenaires.