Cette société fait entrer l'art dans les projets immobiliers

EN IMAGES - Une galeriste et une spécialiste de l'immobilier se sont associées pour accompagner l'installation d'œuvres d'art dans des centres commerciaux ou des ensembles résidentiels.

L'art et l'immobilier, deux univers a priori radicalement différents se trouvent peu à peu des points communs. Il y a par exemple la charte «Un immeuble, une œuvre», une plateforme qui met en relation promoteurs immobiliers et artistes pour concrétiser leurs projets. Parfois aussi, c'est un promoteur qui inscrit fondamentalement l'art dans toutes ses démarches comme le fait Emerige depuis longtemps déjà.

Et puis, depuis quelques années Nadine Castagna et Patricia Chicheportiche se sont dit qu'il y avait de la place pour une approche nouvelle. Ensemble, la spécialiste de l'immobilier qui a dirigé le Mipim de Cannes pendant près de 20 ans et la fondatrice de la Galerie 208 ont lancé en 2015 ArtBliss Paris. Cette structure propose une «intégration du geste artistique dans l'espace public» et intervient, en France comme à l'étranger, principalement auprès d'opérateurs immobiliers.

Un supplément d'âme artistique

«Nous cernons les attentes de nos clients pour identifier le type d'œuvres qui leur conviendront le mieux puis nous négocions directement les tarifs avec les artistes, explique Nadine Castagna. Et nous suivons ensuite tout le processus de la phase de développement jusqu'à l'installation en passant par la production.» Pour marquer les esprits sur d'importants projets immobiliers, mieux vaut en effet opter pour des sculptures monumentales et disposer d'un budget conséquent. Chez ArtBliss Paris, la fourchette de prix pour ces prestations globales s'étend de 80.000 euros à 2 millions...

Pour l'instant l'essentiel des réalisations concerne des centres commerciaux et de congrès mais la société travaille aussi sur des projets liés à des logements. «Nous apportons un supplément d'âme artistique à ces ensembles immobiliers, souligne Nadine Castagna. Il y a une dimension émotionnelle et culturelle dans notre approche pour créer un moment de contemplation et de félicité que traduit bien le mot Bliss dans notre nom.»

Carrelage du 18e siècle

Dans un centre commercial, l'installation d'œuvres monumentales devient un «acte de générosité», mais aussi de «personnalisation» ce qui permet au consommateur «de vivre un moment plus précieux qu'un simple shopping». Le promoteur Apsys à qui l'on doit le centre commercial parisien Beaugrenelle est adepte de cette démarche depuis ses débuts en Pologne. Son centre commercial Posnania y a d'ailleurs pour emblème une œuvre de l'artiste français Daniel Mesguich. Ce n'est pas un hasard si le centre commercial Steel qui devra être inauguré à Saint-Étienne après le confinement aura droit lui aussi à un immense personnage facetté, signé du même Daniel Mesguich (voir le diaporama).

Toujours en France, ArtBliss a accompagné l'an dernier l'installation du bouquet de fleurs géant de l'artiste Arne Quinze au Parc des expositions de Paris. Et prochainement, du côté de la place des Victoires toujours à Paris, c'est un immeuble d'habitation avec des commerces au rez-de-chaussée qui recevra une installation de l'artiste américain Joseph Kosuth. Ce représentant de l'art conceptuel doit y installer cette année au numéro 4 son œuvre «Forme Appliquée (Rez-de-chaussée, Historique)» /»Applied Forms (ground floor, history)». Un travail contemporain sur le carrelage du passage de l'immeuble qui prend ses racines dans divers motifs de carrelages datant du 18e siècle trouvés dans une série d'immeubles du quartier.