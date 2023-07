Cette rivale de Montpellier attire par ses prix de l’immobilier attractifs

Les prix de l’immobilier restent encore abordables à Nîmes, aux alentours de 2000 euros le m², ce qui ne manque pas d’attirer les locaux mais aussi les habitants d’autres régions.

Nîmes, dans le Gard (30), mérite bien son surnom de «Rome française». Cette ville fondée lors de l’Antiquité a conservé des monuments de la période romaine comme les Arènes ou la Tour Magne. Située à 3h de train de Paris, à quelques kilomètres de la mer Méditerranée et des montagnes des Cévennes, non loin de l’Espagne, elle ne cesse d’attirer les touristes. La ville compte près de 150.000 habitants à l’année selon l’Insee et jusqu’à 1 million l’été.

Toutefois, ses prix sont beaucoup plus abordables que ceux de sa cousine italienne. Les notaires estiment le prix médian aux alentours de 2086 euros le m². « On draine un éventail de clients assez variés, de par l’accessibilité des prix qui attirent. Aussi bien des primo-accédants originaires de Nîmes que des personnes qui arrivent de la région parisienne et achètent une résidence secondaire avec piscine que des investisseurs », commente Samuel Mazel, de l’agence immobilière Laforêt Nîmes Carnot. Maître Paul Chabrolles, de la chambre des Notaires du Gard, note surtout la présence de Nîmois ou plus largement de Gardois parmi les acquéreurs mais aussi « quelques retraités qui viennent chercher du soleil comme des clients qui étaient dans la Nièvre avant de s’installer ici ».

« Un appartement de 40 m², dans un quartier sympa, aux alentours de 90.000 euros, c’est jouable », note Me Paul Chabrolles, de la chambre des Notaires du Gard. « Pour ceux qui recherchent une maison, les garrigues sont prisées, les collines nord, en haut de la Tour Magne », précise le notaire. Et pour les appartements, le centre-ville et le quartier Ecusson sont des endroits particulièrement prisés avec la proximité de la gare et les prix médians autour de 2800 €/m² précise Me Chabrolles. Et pourtant, le pouvoir d’achat est en baisse depuis 2019 dans la ville, suivant la tendance nationale, selon une enquête du courtier Meilleurtaux. Avec la même capacité d’emprunt, un acheteur peut s’offrir 19 m² de moins qu’il y a 3 ans. Les volumes de vente toutefois ont chuté de 7 à 8 % en un an, Nîmes suivant la tendance nationale.

Même les risques naturels auxquels Nîmes est exposée ne semblent pas rebuter les acquéreurs. La ville a adopté un plan de prévention risque inondation en raison des épisodes cévenols qui se déchaînent à l’automne mais ce risque naturel ainsi que les feux de forêt et les incendies ne constituent pas un obstacle pour les acquéreurs, selon Samuel Mazel, qui reconnaît toutefois réaliser plus de transactions en centre-ville, moins menacé par ce risque. « C’est aussi une ville où il fait très chaud l’été, pendant 3 mois de l’année, entre 38 degrés et 40 degrés », souligne Samuel Mazel. Le réchauffement climatique ne risque pas de remédier à ces températures élevées. De quoi décourager les acquéreurs, désormais plus attentifs au confort d’été, dans les prochaines années? À suivre.

Un parc de logements avec un DPE C important

Les logements ont de bons diagnostics de performance énergétique , selon Hellio, spécialisé dans la rénovation énergétique: 70 % des logements recensés ont des étiquettes C (logement relativement performant en matière d’énergie et peu émetteur de gaz à effet de serre) ou D (plutôt performants). « Les performances énergétiques d’un bien font partie des préoccupations des acquéreurs. Ils désirent un logement plus économe en énergie et plus écologique et sont animés d’une conscience collective », explique Samuel Mazel. Les Nîmois ont peu d’inquiétudes à avoir, le parc de logements est plutôt bien classé. Une ville où il a l’air de faire bon vivre donc.