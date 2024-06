Cette propriété bâtie sur les vestiges d’un monastère, est à vendre

Cette propriété en vente pour plus de deux millions d’euros offre une quiétude quasi monacale grâce aux vestiges de l’ancien monastère sur lequel elle est érigée.

Lorsque l’on pénètre dans le salon, on ne s’attend pas à tomber nez à nez avec un vitrail gothique réalisé par les Compagnons du Tour de France et un plafond voûté. On se trouve en réalité dans une ancienne chapelle du 15e siècle qui faisait partie d’un monastère , en plein cœur historique d’Avignon, à quelques pas du Palais des Papes. La propriété est effectivement bâtie sur les vestiges du monastère et de l’église des Augustins du 13e et 14e siècle. « Le début de la construction du monastère est bien antérieur à celui du Palais des Papes. C’est en 1261 qu’elle a débuté. Le monastère a été habité par des moines durant le Moyen-Âge », explique Céline Pourrot de l’agence Janssens immobilier Knight Frank d’Avignon qui s’est occupée du mandat de vente. Le clocher des Augustins, adjacent à la demeure, est l’un des témoins restants de l’église et du couvent des Augustins, partiellement détruits pendant la Révolution Française. Une gargouille d’origine nous surprend également dans l’une des chambres mansardées.

Un patio méditerranéen de 83 mètres carrés

La maison de près de 500 mètres carrés a été rénovée entre 2012 et 2013 sous la supervision de l’architecte des Bâtiments de France. Elle conserve ainsi un lien très fort avec son passé. Sa terrasse de 34 mètres carrés au deuxième étage offre d’ailleurs une vue sur le clocher augustinien, comme un clin d’œil à son histoire. Un patio méditerranéen de 83 mètres carrés appelle à la sérénité et au calme grâce à sa pergola ornée de jasmin. Une quiétude quasi monacale. « La personne qui s’intéresse à ce type de propriété aura forcément une sensibilité à l’histoire et aux énergies. On dit toujours que les monastères ont été construits sur des hauts lieux vibratoires avec une bonne énergie. Ce sont des endroits ressourçant s», souligne Céline Pourrot.

La propriété compte aussi deux loggias de 4 mètres carrés chacune. Au total, la maison comporte 13 chambres, chacune équipée de sa propre salle de bains et kitchenette. Dès que l’on entre à l’intérieur de la propriété, on est comme dans un « cocon » mais dès que l’on sort de la demeure, on retrouve la vie citadine, se plaît à raconter Céline Pourrot. Un confort qui a un prix, la propriété étant proposée à 2.250.000 euros, sur le site de l’agence Janssens immobilier Knight Frank d’Avignon .

La demeure accueille actuellement une maison d’hôtes. Elle a été rénovée par un couple de Parisiens qui a choisi de s’installer à Avignon. Le duo a acheté la maison dans un état de quasi-abandon en 2012 et a passé près de 16 mois à restaurer le bien. Des éléments derniers cris ont été installés comme une pompe à chaleur et une climatisation réversible. « Les propriétaires ont rénové la demeure de manière qualitative. Ils ont pris soin de conserver les éléments architecturaux d’époque, sans dénaturer le monastère. La maison offre le confort d’aujourd’hui mais avec le charme de l’époque », assure Céline Pourrot.