Cette maison de pêcheur, à Cannes, qui a échappé à la démolition, est à vendre

- Construite au début du 20e siècle, cette authentique demeure, entièrement rénovée, est nichée dans un écrin de verdure, à deux pas des plages.

Une authentique maison de pêcheur, entièrement rénovée, cherche son futur propriétaire. « Si Cannes est aujourd’hui mondialement connue pour son glamour, ses palaces et son Festival, elle puise ses racines dans un modeste village de pêcheurs, tourné vers la mer », rappelle Ilse Penoey, agent commercial de Côte d’Azur Sotheby’s International Realty . Dans les années 1912-1915, plusieurs maisons de pêcheurs furent construites, à quelques pas de la mer. La plupart furent détruites au fil des décennies au profit d’immeubles. Les rares survivantes constituent ainsi un « témoignage vivant » du patrimoine cannois.

L’une d’entre elles, nichée dans le quartier prisé de la Pointe Croisette, au sud de Cannes, au bord de la Méditerranée, est à vendre pour 2,77 millions d’euros. Les amateurs d’Alain Delon et de Jean Gabin l’apprécieront d’autant plus que cette maison de pêcheurs d’environ 186 m² (avec 6 pièces dont 5 chambres), se situe à deux pas de l’emblématique Palm Beach dont le casino et la piscine d’où remontent des billets de banque dans la scène finale , ont servi de décor pour le tournage du film «Mélodie en sous-sol» (réalisé par Henri Verneuil et diffusé en 1963).

Cour intérieure de 100 m²

Dès l’entrée, Sotheby’s, chargé de mettre en vente cette demeure atypique, décrit une ambiance « chaleureuse et accueillante ». On y trouve une grande cuisine ouverte et équipée, qui jouxte un salon avec cheminée donnant sur une vaste cour intérieure arborée de 100 m², agrémentée d’une fontaine. De quoi compléter l’ambiance maritime, avec la proximité de la Méditerranée.

À l’étage, la suite parentale dispose d’une terrasse plein sud avec vue mer et salle de bains privative. Trois autres chambres, dont une avec terrasse côté mer, ainsi qu’une salle d’eau, complètent l’espace nuit. Sous les toits, se trouve une cinquième chambre avec poutres apparentes et un bureau. Sans oublier, enfin, un garage qui complète ce bien « rare, idéal en résidence principale ou secondaire pour les amateurs de lieux chargés d’âme, de calme et de caractère» .