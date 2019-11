Cette île privée bretonne attend son Robinson

EN IMAGES - L'île de Roch Ar Hon, non loin de l'archipel de Bréhat est à vendre chez Sotheby's International Realty, moyennant 1,68 million d'euros.

Le luxe n'est pas toujours ce que l'on croit. Un objet griffé? Du temps pour soi? De l'espace? Chacun peut inventer sa propre définition. S'offrir une île où être (presque) seul au monde est une forme, atypique, de luxe. Mais quel est son prix? Que vaut la possibilité de se sentir seul au monde, coupé de tout, mais pas si loin tout de même, pour pouvoir, vite, vite, rallier le continent lorsque l'envie viendra? Le prix d'une île tient à de multiples facteurs. Bien atypique s'il en est, l'île ou l'îlot obéissent eux aussi au mantra intangible de l'investissement immobilier, «l'emplacement».

Si l'île est accessible, si elle se trouve dans un environnement préservé et sûr, sans pirates à l'horizon (!), elle marquera évidemment des points. Ensuite, bien sûr l'aménagement de l'île, la qualité du bâti, la végétation, la rareté feront le reste. L'île de Roch Ar Hon, à 10 minutes en bateau de L'Arcouest dans les Côtes d'Armor, non loin de l'archipel de Bréhat, vient d'être mise en vente par Sotheby's International Realty. Le prix du rêve? Celui d'un bel appartement parisien familial: l'îlot est mis en vente à 1,685 million d'euros. «Cette île privée est complètement privée avec un seul propriétaire, elle est facilement accessible depuis la côte, elle est desservie par le réseau EDF et eau. Et la maison typiquement bretonne du 18e siècle est rénovée, il ne reste plus qu'à poser ses valises», estime Alexander Kraft, PDG de Sotheby's International Realty France - Monaco.

Chemin de garde

Pour faire le tour du propriétaire (6 420 m²), un chemin de garde et de nombreux escaliers sont aménagés jusqu'à une guérite où jouir du paysage. La maison de 140 m² aux pierres apparentes et aux toits d'ardoises , a été rénovée dans les années 90. Qui séduira-t-elle avec sa cheminée, ses deux chambres et son séjour qui donne l'impression de se tenir à la proue d'un bateau? «Les amateurs de nature sont des acheteurs potentiels tout comme ceux qui veulent réaliser un rêve d'enfance», répond Alexander Kraft.