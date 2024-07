Cet outil aide à inventer des plans et à communiquer avec son architecte

Un jeune duo féminin d’architectes d’intérieur a conçu un logiciel destiné aux architectes et à leurs clients pour gagner en efficacité... et en tranquillité.

C’est un duo de jeunes femmes qui vont vite. Avec leur studio d’architecture d’intérieur Ouvrage fondé en 2019 entre Paris et Bordeaux , les trentenaires Chloé Martinot et Mayssa El Fakir ont déjà à leur actif 120 transformations de lieux de vie et d’espaces publics. Alors forcément, si la patte des créatrices reste toujours essentielle pour assurer le succès, la partie logistique se fait de plus en plus lourde lorsqu’il faut gérer de multiples chantiers et que la société se répartit entre Bordeaux et Paris.

Il se trouve que si ce tandem est uni par la volonté de proposer l’intérieur le mieux conçu possible pour les besoins des occupants, les deux jeunes femmes viennent de formations assez différentes. Institut français de la mode et validation technique Camondo pour Mayssa El Fakir tandis que Chloé Martinot passée par l’Essec s’est concentrée sur l’expérience utilisateur, notamment sur le site de bricolage ManoMano . De cette expérience dans la tech, elle a retenu le besoin de développer un logiciel qui serait conçu pour les architectes et les concepteurs en ligne ainsi que leurs clients.

Intelligence artificielle

C’est ainsi qu’est né le logiciel Mesetys. «L’architecture est une profession assez ignorée par la tech, soulignent les deux jeunes femmes. Le milieu ne dispose pas d’outils innovants: le logiciel principal, enseigné en écoles, a plus de 30 ans. Les innovations se sont portées sur la construction en elle-même, mais rarement sur la partie gestion de projet.» Outre la partie purement professionnelle, l’outil pourra intéresser le grand public sur deux points. S’appuyant sur l’ intelligence artificielle , la start-up a ainsi développé un algorithme de génération de plans qui doit aider à déterminer la meilleure option.

Et sinon, sur la gestion et le suivi des chantiers, l’outil permet enfin aux clients de découvrir en ligne les plans mis à jour et d’y intégrer directement des remarques, suggestions ou interrogations, sous la forme d’épingles à placer au bon endroit. Pour l’instant, la société revendique plus de 1500 personnes inscrites sur son site pour se créer un compte d’architecte ou de client avec plus de 30.000 documents qui y ont été déposés et commentés.