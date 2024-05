Ces villes les plus généreuses pour aider les Français à rénover votre logement

INFOGRAPHIES - En plus des aides nationales comme MaPrimeRénov’, les particuliers peuvent recevoir des aides versées par leur métropole. Même les plus aisés.

« Les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs pensent que l’État ne les soutient pas dans leur rénovation énergétique. Nous avons mené une étude pour leur montrer qu’ils peuvent obtenir jusqu’à 17.000 euros de leur métropole en plus de l’aide nationale MaPrimeRénov’ », explique Baudouin de La Varende, cofondateur d’Ithaque, un bureau d’études engagé dans la rénovation énergétique. Effectivement, deux tiers des dossiers financés en 2022 ont été déposés par des ménages modestes et très modestes, selon l’Agence nationale pour le logement (Anah) qui pilote le dispositif.

Ithaque a donc établi un double classement des métropoles les plus avantageuses en matière de soutiens financiers aux travaux de rénovation énergétique , en fonction du niveau de richesse des ménages. Ces villes fournissent des aides locales en plus des coups de pouce nationaux. Ithaque s’est appuyé sur les données présentes sur le site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), et a comparé les informations données sur le site de chaque métropole. « Six ne nous ont pas répondu: Marseille, Lille, Toulon, Metz, Orléans, Saint-Etienne », énumère le cofondateur d’Ithaque. Quid de Paris qui ne figure pas non plus dans le classement d’Ithaque? La société classe les aides pour les logements individuels. Or, Paris compte plus de logements collectifs. « Nous n’avons pas sélectionné les aides pour les logements collectifs car ces aides sont plus compliquées à comparer, elles varient selon le nombre de lots par exemple », justifie Baudoin de la Varende.

Rouen, métropole la plus généreuse

Chaque métropole a sa propre politique. Rouen est la plus généreuse. Elle peut verser jusqu’à 17.800 euros d’aides que ce soit pour les revenus intermédiaires comme pour les revenus supérieurs. « La région Normandie est extrêmement volontaire en termes de financement de la rénovation globale », analyse Baudoin de la Varende. À l’inverse, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne verse pas d’aides spécifiques. Le soutien financier ne provient donc que de la métropole de Lyon directement.

Ces coups de pouce financiers sont versés quasi systématiquement pour de la rénovation d’ampleur, c’est-à-dire pour les ménages effectuant plusieurs travaux. « Souvent, parmi ces aides figurent des bonus alloués si les ménages ont recours à des matériaux biosourcés comme la fibre de bois, la ouate de cellulose ou le chanvre. La région Normandie offre notamment un bonus de l’ordre de 500 à 1000 euros afin de combler l’écart de prix. Ce sont des matériaux plus performants mais qui coûtent plus cher », précise Baudouin de La Varende. De quoi rassurer les ménages plus aisés.